El eje de la zaga cartagenerista sigue en entredicho por algunos seguidores cartageneristas. Desde la fantástica vuelta de Gonzalo Verdú ya se empezaba a comentar a orillas del Cartagonova que, pese a lo que supone la incorporación del experimentado central, la edad de los integrantes en ese centro de la defensa alertaba a bastantes hinchas albinegros. Kiko Olivas -34 y encaminando los 35 el próximo 21 de agosto-, Verdú -34, sumará uno más el 21 de octubre- Pedro Alcalá -34- y Datkovic -29-, son los activos con los que cuenta el FC Cartagena para ese eje defensivo.

Parte de la afición ve con idénticas características a los tres más veteranos: fuerte carácter y corpulencia, pero no muy rápidos al espacio. Ahí es de donde se desvincula Datkovic, algo más veloz a la carrera. De esto hablaría en distintas ocasiones Manolo Breis cuando era preguntado por el fichaje de Verdú antes de que se produjera, a lo que respondía que ya contaba con perfiles similares en la plantilla. Parece que finalmente, y contando con esa baza, el club consideró oportuna su vuelta a la trimilenaria.

Lo que un sector de la afición demandaba con la llegada del cartagenero era que, de alguna forma, se liberara a uno de los dos perfiles que ya existían en plantilla similares al de Verdú para no acumular esas tres piezas. Es decir, que o Kiko Olivas o Pedro Alcalá vieran la puerta de salida, algo complicado para el club. Aparte de esa salida ‘necesaria’ para sanear la edad del eje de la defensa, también se esperaba alguna llegada de un central con más juventud, que aportara mas frescura y velocidad a esa posición. En definitiva, un perfil diferente.

La defensa más veterana

El FC Cartagena encabeza la lista de las defensas más veteranas de LaLiga Hypermotion con una media de 32,7 años, seguido a cierta distancia por equipos como la SD Eibar -30,25-, CD Eldense -30- y Racing Ferrol -29,5- del total de los 22 equipos que conforman la Segunda División. La edad media de los centrales en la división de plata del fútbol español ronda los 26 años, algo que dista mucho de la media cartagenera.

El propio Gonzalo Verdú en su presentación fue preguntado acerca de esta cuestión, y desde su llegada, quiso quitarle hierro al asunto y dejar claro que no sería un problema. «Tenemos que hacernos fuertes utilizando esa baza a nuestro favor. La experiencia es un grado y hay muy buen nivel en la línea defensiva. La edad no tiene que ser un hándicap y no hay que mirar el DNI porque lo que importa es el rendimiento».

Precaución con las molestias

La experiencia y veteranía de estos defensores podrían ser un activo valioso para el equipo, pero lo cierto es que la temporada aún ni ha empezado y ya son dos de los cuatro integrantes los que están apartados del grupo por molestias. Kiko Olivas ha estado con molestias desde el segundo partido ante el Damac saudí y Gonzalo Verdú sufría también recientemente una sobrecarga en su cuádriceps, por lo que Víctor Sánchez del Amo decidió pararle. «En la zona central andamos con muchas precauciones”, comunicó el técnico cartagenerista tras el último amistoso disputado ante el Real Zaragoza.

En este encuentro se juntaron todos los condicionantes para que Víctor tuviera que poner en práctica ya en pretemporada tácticas alternativas en defensa. Con las bajas de Verdú y Olivas ya mencionadas y la expulsión directa de Alcalá el técnico madrileño se vió obligado a refugiarse más atrás a causa de la inferioridad numérica y además sin tres de sus cuatro activos más importantes. Por ello pudimos ver una defensa inédita con Iván Calero, Datkovic y Arnau Solà como centrales. En estas condiciones, el entrenador podría contar con algún central del filial como Farru o Fromsa, pero no parece que sea lo que más convence.

En definitiva, desde la parcela técnica se cuenta con este factor, y parece que se irá trabajando con ellos de una forma especial para intentar que puedan llegar a máximo rendimiento a ese 13 de agosto. La afición espera que estos jugadores con más mundo recorrido puedan aportar toda su sabiduría y liderazgo en el terreno de juego, lo cual haría al FC Cartagena un equipo más que preparado para defender a los mejores atacantes de la categoría. Pero también desde el graderío se es consciente de la importancia de contar con alternativas jóvenes y frescas que puedan contribuir a mantener un equilibrio entre la experiencia y la energía de la juventud.