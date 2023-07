Jorge Vilda compareció en rueda de prensa, junto a Esther González, en la previa del tercer duelo de la fase de grupos ante Japón. Un partido por la lucha por la primera plaza del grupo y que definió como "el más exigente hasta ahora, una buena prueba para ver a qué nivel estamos".

Antes de eso, sin embargo, quiso acordarse el seleccionador de la sub-19, que este domingo disputará la final del Europeo contra Alemania: "Me gustaría darles la enhorabuena, vamos a jugar una final en categorías inferiores una vez más y es algo que quiero poner en valor".

El rival más exigente

Destacó Vilda la "calidad" del combinado nipón: "Están muy bien trabajadas, te pueden comprometer en la presión. Es el rival que más nos va a costar y me espero un partido de momentos. Ellas tendrán los suyos, nosotros, los nuestros. Y se lo llevará el equipo que tenga mayor pegada en los últimos tercios".

A pesar de contar con jugadoras de gran nivel individual -destacó a Sugita, Endo y Tanaka-, el técnico quiso poner la "capacidad de jugar en varias posiciones" de muchas de ellas y que "son un equipo muy completo, cometen pocos errores, manejan bien las dos piernas y tienen una buena toma de decisiones".

Ganar, jugar bien y ser reconocibles

¿Qué le pide Jorge Vilda al partido contra Japón? "Muy fácil: me iría contento si ganamos, jugamos bien, somos una España reconocible y todas las jugadoras acaban bien y sanas".

Y, preguntado por el significado del partido -los cruces de octavos según queden primeras o segundas de grupo-, fue claro: "Nosotras vamos a salir siempre a ganar. No pensamos en otro resultado. No hemos gastado ni un segundo en ver quién nos puede tocar. Sí que queremos coger sensaciones para todo lo que viene, pero teniendo claro que no es un partido decisivo, si no, simplemente, uno que determina si somos primeras o segundas".