Carlos Sainz no ha dado por bueno su cuarto puesto en la carrera sprint de Bélgica y menos aún saliendo tercero en parrilla tras mostrar un buen ritmo y velocidad desde el viernes. El pìloto de Ferrari, que se ha visto beneficiado por la penalización final a Hamilton, ha podido compensar de alguna forma el desastroso pit stop que le ha impedido pelear por el podio en su primer asalto en Spa-Francorchamps, aunque promete que mañana, en la carrera principal, irá a por todas.

"Es una lástima porque hoy era una carrera para haber acabado entre los tres primeros, seguro. Sabíamos que todo se iba a decidir en esa parada y hemos perdido mucho tiempo, tres o cuatro posiciones que me han comprometido las opciones de quedar entre los tres del podio, pero son cosas que pasan", ha comentado Sainz. "Había que acertar con el ‘timing’ y la parada, pero algo ha pasado y habrá que analizarlo. He parado detrás de Piastri cuando se ha ido el coche de seguridad, él ha salido primero y yo séptimo. Puede ser por una mala parada y la mala posición del garaje, no lo sé, lo analizaremos con el equipo".

El piloto madrileño, con todo, ha asegurado que el plan es el mismo que la pasada semana en el GP de Hungría: "Mañana saldremos al ataque", ha prometido. "Salimos cuartos en parrilla, tenemos buen ritmo este fin de semana, pero habrá que ir con cuidado porque sabemos que los domingos nos solemos ir un poquito para atrás y hay que tenerlo en cuenta aquí. Puede ser una carrera dura y larga, pero de momento este fin de el coche está yendo bien en todas las condiciones, yo estoy yendo bien, así que habrá que intentarlo. No debería ser un día fácil pero soy un poco más optimista", ha zanjado.