El Fútbol Club Cartagena presentó ayer en la sala de prensa del Cartagonova a su última incorporación, el lateral izquierdo Arnau Solà (Tarragona, 2003). El defensor militó la pasada temporada en el Real Murcia llegando cedido desde la UD Almería, club que le fichó desde la cantera culé. En la pasada temporada como grana mostró un buen nivel en Primera RFEF a su temprana edad, lo que despertó el interés del cuadro albinegro.

Arnau se definió como un jugador «polivalente» a la vez que destacó su visión de juego, sus controles de balón y su juego al primer toque como sus principales virtudes. «Soy bastante atacante. Quizás diría que soy más carrilero que lateral». Arnau también reconoce que mejoró en su faceta defensiva tras su paso por el conjunto grana. «En Murcia aprendí mucho acerca de la parte defensiva, ya que en el Barça no la tienes tanto porque normalmente te pasas el 70 por ciento del partido con el balón», explicó.

Tras su primera semana como blanquinegro, el futbolista ya ha podido hablar en más de una ocasión con Victor Sánchez del Amo, uno de los culpables de su llegada. «El míster es muy cercano a los jugadores, me gusta porque utiliza un estilo de lateral bastante largo, con posibilidad de internar por dentro, que es algo que me gusta bastante también. Además, alguna vez me pide que me quede algo más atrás para lucir mi salida de balón. Es un estilo de juego que a mi me gusta bastante», desveló. Víctor parece que se entiende con Arnau, y éste con el entrenador, por lo que puede presuponerse que veremos a un gran Solà esta temporada por el carril izquierdo cartagenerista. «Hay veces que llegas a algún club y no te acabas de entender, pero creo que en Cartagena lo pasaré bastante bien».

Por último, Arnau agradeció a los compañeros por la cálida bienvenida y también al club que hace que para él sea todo mucho más fácil. Tras los dos primeros partidos amistosos que ya ha podido disputar el jóven lateral, asegura que se siente bien sobre el verde. «Fue casi llegar aquí y demostrar lo que tengo que demostrar, el porqué han confiado en mí, y cuando tenga la oportunidad, daré lo máximo de mí mismo», aseveró el futbolista.

Al finalizar el turno de preguntas al jugador, Manolo Breis, que acompañó al nuevo integrante cartagenerista en su presentación, respondió a varias cuestiones. Acerca de las novedades en la parcela de fichajes, Breis explicó que no ha cambiado nada desde sus últimas declaraciones hace pocos días. «Se sigue trabajando desde la comisión deportiva. Estamos buscando reforzar los puestos que ya sabéis, aún queda un mes de mercado y aún menos para el comienzo de la competición. Estamos trabajando y ojalá que sea pronto cuando podamos cerrar algunas operaciones», deseó el directivo.

«Hay tranquilidad absoluta, estamos en pretemporada, faltan dos semanas para el comienzo de la competición y yo creo que todos los equipos estamos prácticamente igual», concluyó Breis.