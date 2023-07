El primer proyecto de ElPozo cien por cien ‘made in Javi Rodríguez’ está en marcha. El equipo comenzó a entrenar el lunes en Murcia y ahora va a celebrar durante unos días una concentración en Andorra. El técnico catalán, en su primera rueda de prensa de la campaña, se lanzó sin paracaídas. Hace justo un año lo hizo igual. No puso excusas. Al final, al fracasar en todas las competiciones, se le volvió en contra. Por eso en esta ocasión se esperaba un discurso más comedido, pero no fue así porque se echó toda la responsabilidad sobre sus espaldas. «Este año el equipo lo he montado yo. Están aquí los jugadores que he querido yo, tanto los renovados como los nuevos. Hemos reenfocado lo que nos faltaba la temporada pasada. Necesitábamos pívots y cierres y creo que hemos dado con la tecla acertada», declaró antes de iniciar otra fase de la pretemporada.

El propósito de devolver al club a lo más alto sigue en su discurso: «El año pasado pequé de ser como soy y de decir las cosas como las pienso. ElPozo está hecho para ganar y esa es la realidad. El trabajo siempre lo vamos a dar, y estar enchufados cada día es una obligación para nosotros», dijo, para reiterar que «ElPozo está hecho para ganar y lleva años sin hacerlo. Ahora pido que nos dejen trabajar, que la afición siga estando como el año pasado, donde sin estar bien, respondió. No me quiero imaginar cómo van a estar cuando seamos regulares», expresó. ElPozo ha acometido una profunda reestructuración este verano. Ha firmado jugadores contrastados que se unen al meta Juanjo Angosto, los cierres Felipe Valerio y Ricardo Mayor, los alas Gadeia, Marcel y Bruno Taffy, y el pívot Rafa Santos. Las incorporaciones son el ruso Artem Niyazov, un ala diestro, los pívots Eric Pérez y Esteban Cejudo, el meta Edu Sousa, y los cierres Marlon y David Álvarez. «Tengo lo que he querido yo. Sí es cierto que me falta un zurdo más porque el que iba buscando y quería se ha escapado, pero no es momento de decir qué es lo que no tengo, sino para aprovechar lo que tengo. Con eso vamos a trabajar. Todos los que han llegado nuevos y las renovaciones las he pedido yo y se me han dado. Y cuando un club grande te da lo que pides, excusas cero», admitió Rodríguez, quien fue más allá al decir que «es el equipo que llevo buscando desde el primer día, con ganas, ilusión, garra y empuje, con deseo de ganar. Ahora lo que tenemos que hacer es que esa ilusión no pare y siga toda la temporada», recalcó. Javi Rodríguez tiene claro que el aficionado «va a ver un ElPozo más aguerrido, con más fuerza, más hambre, con jugadores que vienen aquí a comerse el parqué. Creo que vamos a hacer disfrutar a la afición porque veo a los jugadores cómo han venido y es totalmente diferente a la temporada pasada», manifestó el de Santa Coloma de Gramanet. El objetivo de Javi Rodríguez en su segundo año es ganar un título, independientemente del que sea: «Cuando llevas mucho tiempo sin ganar, valoras mucho lo que se ha hecho antes en este club. Cuando ganas varios años seguidos parece que es algo normal y los valoras cuando te pasas años sin hacerlo. Todos los títulos son importantes en mayor o menor medida, no estamos para elegir, estamos para trabajar y para ir a por cualquier título con ganas de ganarlo», añadió el catalán, quien también como carta de presentación de la temporada dijo que «vamos a ser humildes y a ponernos el cuchillo entre los dientes para dar alegrías a esta afición que se lo merece», terminó diciendo.