Hugo Sanz (Ourense, 2002) fue uno de los primeros futbolistas en subirse al barco del Real Murcia de cara a la temporada 2023-24 y, sin embargo, todavía no había pronunciado sus primeras palabras como murcianista. Firmó precisamente una semana después de confirmarse la llegada de Gustavo Munúa al banquillo, siendo el primer fichaje con el técnico ya en el equipo y sólo por detrás de Arturo Molina, que firmó por un Real Murcia todavía sin entrenador. El joven jugador demostró con sus declaraciones su enorme madurez y compromiso con el nuevo proyecto de Felipe Moreno y Javier Recio.

Fue el propio Recio el que le acompañó en su presentación ante los medios de comunicación. Tras unas primeras palabras de introducción del directivo, Sanz tomó la palabra. El primer tema a tratar iba a ser el de la presión por llegar a un proyecto tan ambicioso, sobre el que dejó claro que no tiene miedo. «No me asusta la presión, pero sé que tengo una gran responsabilidad al dar este paso al frente. Estoy muy convencido de que van a salir bien las cosas», aseguró.

El lateral criado en la cantera del Celta también hablaría largo y tendido de su toma de contacto con el entrenador, Gustavo Munúa. «No he hablado muy profundamente con él, pero sé que fue un jugador histórico y siento un respeto muy grande hacia él. Iré a muerte con todo lo que diga», afirmó. Hugo desveló que el técnico está pidiendo «intensidad» al grupo además de tener planes concretos con él. «Yo soy lateral y mi primera función es defender, pero Munúa me ha pedido que suba como un cañón cuando pueda hacerlo», expresó.

Antes de que llegue su momento en el campo, Hugo tendrá que convencer a Munúa. Su plan está claro. «El día a día en los entrenamientos es clave para convencerlo. Necesitaré dar el cien por cien y cuando me toque participar, entrar a morir en el campo», manifestó. El gallego sabe que tendrá que trabajar para tener minutos y no se confía ante su competencia, que por ahora está en el filial. «Los compañeros de la cantera son una competencia más. Son jugadores muy buenos que vienen haciendo bien las cosas en el imperial», aclaró.

El exjugador del Ourense explicó cómo se gestó su llegada al cuadro murcianista, sobre el que sólo tiene palabras de admiración. «Tenía otras propuestas interesantes, pero cuando me dijeron que tenía al Real Murcia encima de la mesa no lo dudé ni un segundo. Es un club histórico, tiene un proyecto ambicioso y vengo aquí a competir y ayudar al equipo por conseguir el objetivo», reiteró. No lo dudó Hugo porque conoce la grandeza del Real Murcia. «No es sólo lo que se consiguió el año pasado. El Murcia es un club histórico que tiene seguidores de toda la vida y es un reto muy bonito y ambicioso. Me gusta tener esa afición detrás respaldándote día a día», opinó.

Tras finalizar la ronda de preguntas, Javier Recio puso el punto y final a la intervención valorando el momento actual del equipo. «Es difícil sacar valoraciones, pero el equipo ha cogido los conceptos del entrenador y ya se ve un grupo organizado y con las ideas claras a pesar del poco tiempo que llevamos. Al margen de los resultados y la carga de trabajo, estoy bastante contento y me ha sorprendido para bien», concluyó.

El ritmo de la campaña de abonados de este año en el Real Murcia parecía estar algo estancado. La tardanza en los fichajes de entrenador y jugadores en un mercado más lento de lo normal junto con la corta pretemporada y el retardado anuncio de las equipaciones de la siguiente temporada no estimulaba la ilusión de una afición que terminó decepcionada la pasada campaña. No obstante, el reciente anuncio del club con el recuento de abonados resta algo de pesimismo a la parroquia grana. Durante la tarde de ayer, el club murcianista informó de que ya se habían superado los 5.000 aficionados sin tener en cuenta a las peñas, que sin duda supondrán un gran empujón a la cifra final.

Caso muy diferente fue la campaña de abonados del pasado curso por varios motivos. El club llegaba de conseguir el ansiado ascenso a Primera RFEF en un final de temporada que despertó el fervor murcianista de antaño y anunció fichajes y equipaciones con mucha antelación, lo que sirvió para aumentar la ilusión de su afición por el nuevo curso. La vuelta de la firma Adidas a las camisetas también supuso un impulso a nivel económico y social.

Entonces, el Real Murcia cerró la campaña de abonados alcanzando la cifra de 11.126 socios logrando la tercera mejor marca de la historia del club. Desde la Nueva Condomina esperan que esa ilusión no se disipe y para ello buscan cerrar la mejor plantilla posible con el fin de que la afición crea en el ascenso de categoría.