El traspaso anunciado desde hace varias semanas de Aarón Escandell hacia la Unión Deportiva Las Palmas ha llegado a su fin. Tras varios capítulos de intensas negociaciones, el portero valenciano ya es jugador del conjunto grancanario. Con un escueto comunicado de apenas cinco líneas, el FC Cartagena anunció la marcha de su meta titular.

Las conversaciones entre ambos llegaron este pasado fin de semana a su fase culminante y el acuerdo terminó por desatascarse tras un intenso tira y afloja en los despachos. Aarón Escandell, quien ha estado mostrando su entusiasmo por recalar en Las Palmas desde el inicio del verano, al fin verá cumplido su deseo de dejar la entidad blanquinegra para poder regresar a la Primera División.

Cantidad cercana al medio millón

El punto de inflexión se seguía encontrando en el montante de la operación entre la UD Las Palmas y el FC Cartagena. Según fuentes cercanas al club cartagenero, la cuantía de la transferencia rondaría los 500.000 euros, precio de cláusula del guardameta. Para alcanzar un trato favorable, el Cartagena además habría buscado incluir cláusulas futuras, como una posible venta o el cumplimiento de objetivos por parte del representativo en las próximas campañas.

La operación echa el cierre tras más de un mes de negociación. Mismamente, el pasado jueves, sería el propio Breis, director deportivo del FC Cartagena, el que dejaba claro que no había ningún tipo de acuerdo con el conjunto canario por el guardameta. “La ilusión de un jugador por llegar a Primera División no se le puede recriminar ni a Aarón ni a nadie. Pero tampoco nadie puede reprochar ni recriminar al Cartagena de que defienda sus intereses”. Desde la entidad cartagenerista se daba a entender que en las ofertas que llegaban desde el archipiélago no se reflejaba todo el interés que en principio tenían en uno de los porteros top de la pasada campaña en Segunda División.

Y que, por esas cuantías, Aarón Escandell no saldría del FC Cartagena, ya que aún contaba con un año de contrato y no había ninguna obligación de venta por parte del club cartagenero. Las instrucciones eran claras desde la entidad blanquinegra, si querían contar con Escandell la oferta debía rondar el medio millón de euros, cláusula del jugador, y desde el inicio de las negociaciones parecía distar mucho de lo ofrecido por la UD Las Palmas.

Las declaraciones de Rondanini, claves

Ese estancamiento en las negociaciones parecía ponerse de nuevo a rodar tras las polémicas y recientes declaraciones del agente del jugador, en las que afirmaba que Escandell estaba muy afectado por la situación, y le costaba mantener una actitud positiva, incluso le costaba conciliar el sueño. "El Cartagena lo entrena, pero su corazón está con Las Palmas". Estas palabras no fueron bien recibidas por los seguidores del club albinegro, quienes consideraron que el portero mostró falta de profesionalidad y compromiso con el club que le hizo brillar la temporada pasada.

Finalmente, y tras un fin de semana donde los teléfonos no paraban de sonar en una y otra ciudad,el FC Cartagena consiguió su propósito de no dejar ir a Aarón a cualquier precio, y se respetan sus exigencias tras un largo tira y afloja. Una cuantía cercana a su cláusula terminó por poner fin al culebrón entre Las Palmas y Cartagena, haciendo que el portero titular cartagenerista ponga rumbo al conjunto de García Pimienta en Primera División.

Encontrar un sustituto de garantías

Uno de los puntos importantes del porqué remitirse a la cláusula del jugador era la problemática de encontrar un sustituto de garantías para el propio Aaron. El mercado está avanzado y cada vez son menos las opciones de calidad que quedan sobre la mesa al conjunto cartagenero para poder suplir al que fue su guardameta titular la pasada campaña. Una de las opciones que más suena es la del portero internacional por Irán Amir Abedzadeh, que realizó una buena campaña con la Ponferradina, pero junto a él, se barajan también otras opciones dentro de la directiva cartagenerista. Llegue quien llegue, tendrá que trabajar por ganarse la titularidad junto con un Marc Martínez que sí está 100% comprometido desde el inicio de pretemporada y más que listo para cuando se le necesite.