El Real Murcia sigue la hoja de ruta marcada por Javier Recio en el presente mercado de traspasos. A penas falta un mes para que dé comienzo la temporada y ya son once los fichajes que ha oficializado el conjunto grana. En ellos se ha ido produciendo un equilibrio curioso: aunque el club comenzó asegurando varias plazas sub-23 y apostando por la juventud, el perfil de las incorporaciones ha ido variando para dotar a la plantilla de la experiencia necesaria en la categoría en las últimas horas. El Real Murcia reúne en su pesca a ‘pezqueñines’ y a peces gordos para perseguir el objetivo del ascenso.Cuando todavía no había firmado si quiera entrenador, el Real Murcia tuvo que comenzar a conformar su plantilla con trabajo acumulado. La opción de traer de vuelta a Arturo Molina -26 años- no se le podía escapar a los granas y el exmurcianista firmó con el equipo el 28 de junio. Aunque ese primer paso demostraba la intención de fichar experiencia con un futbolista de la casa que ha probado su valía en Segunda, los siguientes pasos del director deportivo murcianista giraron hacia otra dirección.

Hugo Sanz -21- fue el siguiente. Casi una semana después de contratar a Gustavo Munúa, el gallego de veintiún años llegó para completar el lateral izquierdo con ficha sub-23. La inexperiencia del zaguero en la categoría, sumado a lo avanzado del calendario, comenzaron a impacientar a la afición de la Nueva Condomina. No dio lugar el club al nerviosismo ya que, sólo un día después, Manu García -32- e Iker Guarrotxena -30- fueron anunciados para volver a equilibrar la balanza entre juventud y veteranía. Con la incorporación de David Conejero -19- e Iker Alonso una semana más tarde, se confirmó la prioridad de Recio por completar las plazas sub-23 cuanto antes. Más aún cuando Imanol Alonso -21- llegó para reforzar el mediocentro. A pesar de la salida de Conejero 11 días después de llegar que dejaba la nómina de jóvenes en 4, en el Real Murcia faltaban jugadores con heridas de guerra y Recio lo sabía. Es por ello que este último arreón del cuadro murcianista ha estado protagonizado por nombres más contrastados a excepción de Guilherme Morais. El de Portimao es el único que no tiene pasado en nuestro fútbol, sin embargo, llega avalado por una categoría superior en Portugal. El mediocentro, además, portó el brazalete de capitán el pasado curso con el Torreense luso donde disputó 19 encuentros. Casos diferentes son los de José Ruiz, Rodri Ríos y Álex Zalaya. Ruiz -33- es unconocido obrero del fútbol de España. Con inicios en la Peña Deportiva y pasado en Getafe B, Huracán, Real Murcia, Atlético Baleares, Lleida y Córdoba, el lateral acumula más de 350 partidos oficiales en su carrera deportiva, que dura ya 15 años. Nunca ha bajado de los 20 partidos por temporada y es una garantía. José Ruiz cumplirá. Por otro lado, el rendimiento de Rodri Ríos -33- tampoco ofrece demasiadas dudas. Más de 400 partidos entre Segunda B, Segunda y Primera, además de experiencia en Alemania e Inglaterra. Más de 100 goles en una cuenta que quiere seguir aumentando en Murcia tras convertirse en el pichichi de la pasada temporada en Primera RFEF. Por último, El central Álex Zalaya -25- no cuenta con la mochila de los que le preceden, pero sí con un interesante bagaje de 131 partidos en la categoría que son garantía más que suficiente de su valor. Los siguientes movimientos del equipo grana, entre los que suenan tanto el delantero Simón Moreno como el central Marcos Mauro según Onda Regional de Murcia, serán claves para vislumbrar el aspecto final de una plantilla que quiere conjugar a la perfección la sangre fresca con la sabiduría. El Real Murcia continúa preparándose físicamente para el inicio de la temporada en Primera RFEF y esta tarde se verá las caras con el Real Zaragoza (20.00, Pinatar Arena). Los de Munúa se miden a un equipo consolidado en Segunda División en un salto cualitativo después de derrotar al Damac saudí por 2 a 1 en el segundo encuentro de pretemporada. En el primero, los murcianistas empataron a cero ante el Sheffield Wednesday de la Championship, la segunda división inglesa. El choque contra los maños será la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes. Tanto Guilherme Morais como Rodri Ríos, José Ruiz y Álex Zalaya aún no han disputado ningún partido amistoso, aunque los casos de Rodri y Álex pueden ser algo precipitados, dado que sólo cuentan con un entrenamiento con el equipo en la tarde de ayer. El Real Zaragoza se encuentra en Pinatar arena desde el pasado domingo y ya ha disputado dos partidos amistosos. Contra su equipo filial consiguió una victoria por 3 goles a 0 y frente al Teruel logró un triunfo por 1 a 2. Rivera Torregrosa