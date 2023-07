Kiko Olivas (Antequera, 1988) llegó el pasado verano al FC Cartagena con la intención de seguir dando el máximo después de perder protagonismo en un Real Valladolid de mayor categoría. El proyecto albinegro le hizo volver a sentirse valorado, no obstante, en su primer curso las lesiones lastraron su rendimiento. En este segundo espera volver a su mejor nivel para devolver la confianza y luchar por cosas importantes. Su buena pretemporada, más larga y completa que la del pasado año, puede ser clave.

Es tu segunda temporada en Cartagena. ¿Cómo estás viviendo este segundo inicio?

Tengo muchas ganas de empezar y una ilusión renovada después del pasado año en el que estuvimos peleando hasta el final por meternos en los puestos de arriba. Es un buen año para intentar repetir y mantener esa ilusión por mejorar lo conseguido.

Entre las novedades se encuentra la del entrenador. ¿Cómo ha sido la toma de contacto con Víctor?

Ha sido muy buena. Él ha llegado con ganas e intentando transmitir su idea. Estamos trabajando mucho porque estas primeras semanas son intensas en cuanto a adaptación. Nos está comunicando muchas cosas sobre lo que quiere y las sensaciones son muy buenas.

Además de Víctor, también han llegado nuevos compañeros. ¿Cómo crees que se está moviendo el club en el mercado?

La directiva está trabajando bien trayendo gente que puede ayudarnos bastante y si encuentran un buen punto de forma pueden ser muy importantes para el equipo. El club, dentro de sus posibilidades y su idea, está encontrando perfiles muy interesantes que si se sienten cómodos pueden darnos mucho beneficio.

Uno de los temas más comentados es el de la alta edad media de la plantilla. ¿Crees que es un aspecto diferencial?

Tenemos que saber sacarle sus beneficios. El año pasado eramos una de las plantillas más mayores de la categoría y estuvimos peleando hasta el final. Hay que sacarle rédito a nuestra experiencia porque tenemos jugadores contrastados en la categoría y eso nos tiene que ayudar. Tenemos que hacer un conjunto de todo con la gente joven y la gente más experimentada para sacar el máximo de cada uno y conseguir que el equipo tenga buenos resultados.

Eres uno de esos jugadores experimentados, en agosto cumples 35 años y te adentras en el ocaso de tu carrera. ¿Cómo esperas vivir este tramo final?

Cumplo 35 años, pero me encuentro muy bien. Tengo ganas e ilusión y físicamente me encuentro muy bien. Estoy trabajando para que esto dure lo máximo posible y no pienso todavía en el final, sino en vivir cada día. Mientras que tenga esta ilusión y ganas de conseguir cosas importantes y mientras siga disfrutando del día a día del fútbol, seguiré todos los años que pueda.

La temporada pasada fue difícil por culpa de las cinco lesiones musculares que sufriste. ¿Qué crees que provocó esta situación?

La precipitación, las ganas de jugar y el no recuperar bien hicieron que volviera a jugar demasiado pronto después de cada lesión sin que el músculo estuviera preparado como para aguantar tantos partidos. Así fuí alargando la temporada, pero ojalá este año, que me encuentro bien y que he empezado desde el principio, sea diferente.

La primera lesión, a días de comenzar la liga, te privó de jugar el tramo inicial. ¿Fue clave cortar el ritmo entonces?

Lesionarme justo antes del primer partido fue determinante porque ahí empezó todo. También llegué tarde a la pretemporada porque me incorporé a finales de julio y ya no tenía la misma base de mis compañeros. La semana previa a comenzar la liga tengo esa primera lesión y empiezo más limitado.

¿Qué puedes hacer para que no se vuelva a repetir esta situación con respecto a las lesiones?

Lo primordial es una buena base de trabajo, llegar preparado al inicio de la temporada y no precipitarnos. El año pasado hubo cierta precipitación por las ganas de ayudar al equipo. . Pudo salir bien, pero el fútbol es así y siempre estás al límite de lo disponible. Son decisiones muy difíciles de tomar porque también hay que arriesgar y no me arrepiento porque hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano.

Te incorporaste al equipo más tarde que otros compañeros por la toma de tu decisión. ¿Cómo se gestó tu llegada y por qué elegiste Cartagena?

Tuve el interés de muchos equipos de la categoría, pero me decidí por el Cartagena porque me hablaron muy bien del club y de cómo estaban haciendo las cosas. Me gustaba la idea de juego del equipo por su propuesta y también sentirme querido como me hicieron sentir Manolo y Luis [Carrión]. Eso influye mucho y, a pesar de tener ofertas económicamente mucho mayores que la del Cartagena, me ilusionó el proyecto y su ambición.

Un año después de tu llegada entras en tu último año de contrato. ¿Cómo ves tu futuro?

Mi familia y yo nos hemos adaptado perfectamente a la ciudad y ya estamos totalmente integrados y bastante cómodos. Estamos muy a gusto aquí y ojalá futbolísticamente también salga todo bien este año, aspirando otra vez a estar ahí arriba. Tengo contrato este año e iré viendo lo que pasa según avance la temporada porque el fútbol cambia mucho y nunca se sabe, pero personalmente me encuentro muy a gusto y ojalá seguir así.