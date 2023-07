Casi una treintena de aficionados esperaban a que el reloj marcara las cinco de la tarde a las puertas del Estadio Municipal Cartagonova en un día muy especial, ya que la tienda oficial del FC Cartagena abrió sus puertas para poner a la venta las tres equipaciones oficiales y todo el merchandising de la temporada 2023-2024. Con grandes cambios en su decoración, el local recibió a un gran número de seguidores albinegros que estaban deseosos de ver todos los artículos de esta nueva temporada de forma física.

Uno de los aspectos más destacados de esta apertura fue la presencia del logo de Macron, la nueva marca que patrocina al club en esta temporada. Este cambio en el proveedor le otorga un aire renovado y moderno a las equipaciones, lo que ha causado una excelente impresión entre los aficionados que ya han podido observarlas. Además se ha cambiado por completo todo del Merchandising cartagenerista, con nuevas toallas, cuatro estilos innovadores de bufandas, tazas personalizadas, y detalles para los más pequeños de la casa como patucos con el escudo del club o chupetes.

Los precios de las camisetas

Aunque ya estaban a la venta varios artículos desde la semana pasada vía online, una de las noticias más esperadas por parte de los seguidores era el precio de las nuevas indumentarias oficiales, y para su alegría, se encontraron con una grata sorpresa en la tercera equipación. Para la primera y segunda el club mantiene los mismos precios de la temporada pasada, costando ambas 69,95 euros, pero la novedad llegaba con la tercera. La piel alternativa (amarilla) del FC Cartagena para esta temporada costará 59,95 euros pese a ser la de mayor calidad de tejido de las tres. Esto ha sido muy bien recibido por la afición, que ve ahora más accesible vestir los colores de su equipo.

Dentro de la propia tienda oficial, el aficionado cartagenerista, puede encontrarse desde gorras oficiales del club a 13,95 euros, pasando por bañadores y toallas para este verano a 19,95, hasta chubasqueros de distintos colores por un precio de 44,95. Banderas, mochilas de cuerdas serigrafiadas, polos y chaquetas de entrenamiento, y un sinfín de artículos originales y exclusivos realizados por Macron para el FC Cartagena.

La segunda, la que más gusta

Entre las tres equipaciones disponibles (primera, segunda y tercera equipación) ha sido la segunda la que ha generado mayor entusiasmo entre los aficionados. Su diseño innovador y atractivo con ese color negro, y la bandera de la provincia marítima cruzando de arriba a abajo de la indumentaria, ha causado furor entre los seguidores del FC Cartagena, quienes desde que salió a la venta vía online, tuvo muchísima demanda. Desde el club se esperan nuevas existencias, y en distintos tallajes, hacia finales de semana para poder satisfacer a todos los interesados.

Un comprador tailandés

Tal es así, que la primera venta de esta temporada fue precisamente esa indumentaria, y de los veinte aficionados que se presenciaron para la apertura, casi todos se fueron con esa segunda equipación ya puesta. La fiebre albinegra no para de crecer en todo el mundo, y en esta primera apertura de tienda, incluso se pudo ver la presencia de un joven tailandés que se encontraba en la ciudad de vacaciones, y quería llevarse un recuerdo del equipo de la trimilenaria. El aficionado aseguraba que en el país asiático «el FC Cartagena es muy famoso».

Sin rebajas para los abonados

No obstante, algunos aficionados han expresado su descontento al saber que no habrá descuentos especiales para socios ni abonados del club. A pesar de esto, la emoción y el entusiasmo por vestir los colores del FC Cartagena no se han visto afectados, y muchos han manifestado que están dispuestos a adquirir las nuevas equipaciones sin importar el precio. Para los amantes del baloncesto, las nuevas equipaciones del club de baloncesto estarán de forma oficial en tienda para la semana próxima.