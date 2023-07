Después de hacer historia con la selección española sub-19 al proclamarse campeón del mundo y ser elegido el mejor jugador del campeonato, Izan Almansa Pérez (Murcia, 7 de junio de 2005) regresó ayer a la Región para volver a vincularse por segunda vez en su vida a la UCAM. La primera fue como jugador, ya que se formó en su cantera; y ahora es para iniciar el Grado en Administración y Dirección de Empresas, que realizará a través del programa online de la Universidad Católica San Antonio desde Estados Unidos, donde esta próxima temporada jugará en la G-League con la franquicia Ignite previo a su salto a la NBA en la temporada 2024-2025.

El verano de Izan Almansa, como ya lo fue el pasado, está siendo intenso. Tras ganar el Mundial se marchó unos días de vacaciones y la semana pasada estuvo un campus de la NBA que se celebró en Fuengirola en unas instalaciones que regenta el exjugador del UCAM Murcia Berni Rodríguez y José Manuel Calderón. Ahora le espera otra semana de descanso para después, antes de regresar a Estados Unidos, participar en varios entrenamientos en Madrid con la selección española absoluta, a la que espera dar ya el salto en breve. Pero antes, acompañado por María Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM, y por el director de Deportes de la institución, Pablo Rosique, anunció que se convierte en estudiante de la universidad privada, que cuenta en su nómina con destacados deportistas del país a través de un convenio con el Comité Olímpico Español.

“Estoy muy agradecido a la UCAM por darme la posibilidad de estudiar en esta nueva etapa de mi vida. Sacaré tiempo todos los días para completar mi carrera”, afirmó el joven pívot de 2,08 metros de estatura y 18 años de edad recién cumplidos, que tendrá una tutora personal. Su reto es prepararse para el futuro estudiando una carrera “que me permitirá conocer el mundo empresarial”, para desvelar que una de sus ilusiones “es montar un restaurante al margen de tener más conocimientos para gestionar mi carrera”.

“Eres un ejemplo para jóvenes y no tan jóvenes. Con la UCAM aprenderás a gestionar y administrar lo que vas a ir cosechando a lo largo de estos años”, le dijo a Izan Almansa María Dolores García, quien se mostró orgullosa del programa “que emprendió mi marido (José Luis Mendoza) que ha dado formación a deportistas de todos los niveles”.

Con la selección absoluta desde el jueves

Ahora le llegará la oportunidad de tener un primer contacto con la selección absoluta: “El día que ganamos el Mundial, vino a la cena que tuvimos en Madrid Sergio Scariolo y me comunicó que voy a entrenar con ellos del 27 al 30 de julio. Estoy muy ilusionado de compartir esos días con los jugadores de la selección, aprender y seguir lo que me digan los líderes del equipo como Rudy Fernández y Sergio Llull”. También estarán algunos componentes más en esos entrenamientos de los ‘chicos de oro’ de este verano, con los que espera coincidir en un futuro próximo en la absoluta: “Esperemos que muchos nos volvamos a encontrar porque somos una familia. Llevamos juntos desde los trece y ahora podríamos dar el salto al próximo nivel”.

Además, de su experiencia en Fuengirola apuntó que “he estado con jugadores de la NBA como Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) y Jaylen Brown (Boston Celtics). Estar con ellos me ha permitido ver su ritmo de juego y me ha ayudado a mentalizarme de que tengo que trabajar mucho para jugar contra ellos”.

Nuevo paso antes de llegar a la NBA

Tras dos años en la academia Overtime Elite, ahora se convertirá en profesional con el equipo Ignite, que ha acogido a jóvenes valores en las últimas temporadas que han dado el salto a la NBA. “Mi objetivo va a ser adaptarme al ambiente que se vive en la G-League y prepararme más físicamente para jugar contra jugadores más fuerte físicamente. Tengo un año para prepararme y mejorar tanto mi físico como mi tiro”, dijo sobre sus expectativas para un curso importante para Izan Almansa, que se presentará al próximo draft, donde los especialistas ya lo sitúan entre los quince primeros, lo que le garantizaría un contrato de varias temporadas. “Voy a vivir un cambio de ambiente importante. Seguramente estaré nervioso al principio, pero tengo que ser yo y confiar en lo que me diga mi entorno y mis compañeros”, señaló.