Empezó el Real Murcia su campaña de abonos con mal pie y más de un mes después de ponerla en marcha, los responsables del club granas siguen sufriendo el enfado de una parte del murcianismo, que, a diferencia de otros años, en esta ocasión se está tomando con mucha calma eso de sacar su carné de abonado.

A la espera de que se acerque el inicio de la temporada, previsto para el fin de semana del 26 de agosto, el Real Murcia no consigue acelerar el ritmo en la venta de carnés. Solo hay que ver la lentitud con la que aumentan las cifras ofrecidas por el propio club. Ahora mismo apenas hay 4.000 abonados, lo que significa que casi ocho mil todavía no han acudido a Nueva Condomina para renovar su abono.

Al malestar generado por los precios establecidos por el consejo de administración presidido por Felipe Moreno, tarifas que no incluían un descuento para los ya abonados, se ha unido una especie de desconexión grada-club, y es que desde la entidad no han conseguido mantener ese vínculo y esa ilusión activada el pasado verano, cuando el murcianismo disfrutaba de cada instante de una pretemporada que era el paso previo al estreno en Primera RFEF.

Después de disputar los dos primeros amistosos de la pretemporada, el Real Murcia continuará esta semana podrá continuar esta semana puliendo detalles con la celebración de otros dos partidos veraniegos. Mañana martes los murcianistas tendrán ya una cita de nival al enfrentarse al Real Zaragoza, equipo de Segunda División. Ese choque se jugará en Pinatar Arena a partir de las 20.00 horas. Ya el sábado 29 de julio, los de Munúa se desplazarán a Santa Pola para enfrentarse al conjunto local en el estadio Manolo Maciá a partir de las 19.00 de la tarde. Será la oportunida no solo para ver la evolución de los granas sino también para ver en acción a los últimos fichajes, entre ellos el de Rodri Ríos.

39 días de campaña

Comenzó la campaña de abonados el 15 de junio sin nada que echarse a la boca. Hasta quince días más tuvieron que transcurrir para que el Real Murcia cerrase la contratación de Gustavo Munúa. Pero ni con la llegada del técnico se aceleró en un mercado de fichajes que está siendo muy extraño y que ha conseguido que los aficionados no acaben de engancharse con un equipo que además se ha alejado de los aficionados, que esta pretemporada no pueden seguir sus amistosos de forma online y que, mirando ya a agosto, todavía no tiene ni equipaciones.

Mientras que Javier Recio se muestra tranquilo y dice tenerlo todo controlado, un porcentaje alto de los aficionados no lo viven de la misma forma. Que los primeros fichajes que fueron llegando fuesen jugadores sub-23 sin ninguna experiencia en la categoría no ayudó a ilusionar a una grada a la que se le ha prometido un proyecto ambicioso pero que de momento no consigue visualizarlo.

De ahí que la campaña de abonos vaya muchísimo más lenta de lo esperado. El pasado viernes el club anunció que se habían alcanzado los 4.000 socios, una cifra todavía muy alejada de los 12.000 que se consiguieron el pasado curso.

Muchos abonados no acudirán hasta agosto a por su carné y de momento tampoco se están contabilizando las peñas, por lo que se espera que en un par de semanas los números ya empiecen a ajustarse más a las previsiones de un club que en un primer momento llegó a hablar de conseguir 18.000 abonados, pero que posteriormente bajó sus estimaciones, conformándose con llegar a lo logrado la pasada campaña.

Será en septiembre, una vez que finalice la campaña, cuando se pueda valorar el éxito de la misma y si al final ha pasado factura la política de descuentos y de regalo de entradas llevada a cabo en los últimos partidos del pasado curso por Felipe Moreno y que devaluó el coste del carné de los ya abonados. Y es que, de continuar con esa estrategia, saldría más barato ir comprando entradas cada encuentro a sacarse el abono este verano.

Pero la mejor fórmula para convencer a los más indecisos o a los que todavía se sienten molestos por los precios fijados por el club es tan simple como anunciar fichajes que ilusionen. Con la llegada de Rodri Ríos los granas empezaban a ganarse la confianza de algunos seguidores, pero la contratación del pichichi de Primera RFEF solo debe de ser la primera de ese grupo de futbolistas que se prometieron para luchar sí o sí por el ascenso.

Solo hay que ver la ansiedad del murcianismo por ir conociendo nuevas piezas de la plantilla que entrenará Gustavo Munúa, piezas que vengan con el cartel de titular y no a completar el banquillo.

Córdoba, Castellón y Málaga, los clubes con más carnés vendidos

Mientras que los abonados del Real Murcia se toman con calma la renovación de su carné, otros clubes están viendo cómo sus aficionados no han querido esperar para tener en sus manos el pase que les permitirá asistir a los partidos de la próxima campaña en Primera RFEF. Sorprende que el equipo que ahora mismo tenga más abonados sea el Córdoba, un equipo que fracasó el pasado curso en su intento de luchar por el ascenso, quedándose fuera del play off con varias jornadas de antelación, y cuya planificación para el siguiente curso también empezó con mucha lentitud.

Pese a ello, los andaluces cuentan ya con 10.085 abonados, una cifra más que notable cuando todavía falta un mes para que dé comienzo la competición. El segundo club de Primera RFEF que también ha superado esa barrera de los diez mil socios es el Castellón, una entidad cuya hinchada siempre se ha destacado como una de las más fieles. Los orelluts han despachado 10.054 carnés.

Otra afición que está respondiendo notablemente pese a la decepción del pasado curso es la del Málaga. Aunque vienen de descender a la tercera categoría, ya son ocho mil los aficionados que han reservado su butaca en La Rosaleda.

El Deportivo de La Coruña ocuparía el cuarto lugar en esta clasificación, con 6.000 abonados a estas alturas del mes de julio, mientras que el Recreativo de Huelva, un recién ascendido, contaría con 5.480.

Más abajo aparece el Real Murcia (4.000), el Algeciras CF (3.016), el UD Ibiza (3.000), la SD Ponferradina (2.974), el AD Ceuta (2.800) y el CE Sabadell (1.644 abonos).