El FC Cartagena ha presentado este mediodía al que fuera su tercer fichaje tras Hector Hevel y Gonzalo Verdú. Se trata de Juan Carlos Real (A Coruña, 32), futbolista que llega procedente del Huesca para las tres próximas temporadas y que refuerza el centro del campo con sus cualidades para la mediapunta. El jugador ya lleva una semana de entrenamientos y participó en el segundo de los amistosos de pretemporada ayer frente al Damac saudí.

Sus primeras palabras como albinegro le han servido para agradecer la confianza al club. "Agradezco a Manolo por la confianza que espero devolver de la mejor forma posible", ha mencionado antes de definirse como futbolista. "Soy un jugador de equipo, independientemente de estar más o menos acertado de cara al gol. Tengo trabajo y puedo encajar en la idea del entrenador por su trato de balón", ha asegurado.

El gallego ha afirmado que "he ido creciendo durante los últimos años siendo más llegador y merorando la faceta goleadora". Juan Carlos quiere darle al Cartagena los goles que le faltaron en la pasada campaña desde la segunda línea y "ayudar en este proyecto tan ilusionante", ha afirmado.

Su llegada se gestó gracias a la tranquilidad que le transmitieron desde la comisión deportiva y desde la plantilla. Juan Carlos tiene excompañeros y amigos en el equipo como Marc, Datkovic, Musto, Ferreiro y Mikel Rico que le convencieron para firmar. "Con Mikel hablo a menudo y el me contó que está contento al igual que Ferreiro, Musto, Datkovic o Marc. Ellos me transmitieron el positivismo del club, de la ciudad y del entorno y esos requisitos para mí son importantes. Sumado al interés que me demostró la comisión deportiva, todo encaja", ha expresado.

Por último, Real no rehuye ningún objetivo y afirma que está aquí para mejorar con el club. "El club intenta mejorar cada año y las últimas dos temporadas han sido muy buenas. La categoría es muy dura y es difícil mantenerse cerca del play off. Siempre intentas mejorar y la idea es mejorar el curso anterior", ha concluido.