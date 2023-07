Toda la incertidumbre que rodeaba al caso Pablo De Blasis ha terminado esta tarde, de forma tajante, con el adiós del propio jugador. El argentino ha confirmado su salida, un hecho esperado por la parroquia albinegra, pero que albergaba ciertas dudas después de su frustrada marcha el verano pasado. Esta vez no ha sido así y a la segunda ha ido la vencida. Pablo regresa al equipo de su vida y de su ciudad natal, Gimnasia y Esgrima La Plata, once años después de salir de allí rumbo a Europa. Lo hace tras un exitoso paso por nuestro continente y después de convertirse en leyenda en la ciudad portuaria. Cartagena no olivdará a Pablo De Blasis y Pablo De Blasis no olvidará Cartagena.

A través de una carta, el jugador de La Plata se ha despedido del FC Cartagena. "Quisiera despedirme del Cartagena. No alcanzarán las palabras para devolver tanto cariño que me han demostrado. Supieron esperar y respetar mis deseos de volver a mi país y a mi equipo, tanto el año pasado como este. Desde el primer día creo que existió algo diferente que duro por dos años y medio y durará por siempre", reza el comienzo del escrito de Pablo. El futbolista menciona a personas concretas para agradecer los dos años y medio de buena relación que ha tenido en el Cartagonova. "No podría nombrar a todos pero quiero destacar a Manolo y Paco que fueron a buscarme en un momento difícil y decidieron ficharme, a cada una de las personas que trabajan en el club, amigos que me dio la ciudad, Perico, Vaina, cuerpo técnico y sobre todo a Luis [Carrión] que me dio más que nadie la confianza para sentirme bien", expresa. "Por último a todos mis compañeros que compartieron todos esos momentos donde vivimos 3 temporadas inolvidables", añade. El capitán cierra la carta con el deseo de que "me recuerden de la mejor manera como yo lo haré con todos ustedes", además de mostrar la ilusión por que el club "siga creciendo". "Será una etapa que no voy a olvidar por lo que viví tanto yo como mi familia. Voy a desearles siempre lo mejor. ¡Muchas gracias!", concluye 'el chiquito'.