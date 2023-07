Carlos Alcaraz ha podido contar, una vez más, con el apoyo de su tierra desde la lejanía. Y es que al joven tenista murciano le han animado desde El Palmar más de 400 personas que se han reunido en el Espacio Joven de la localidad murciana para, gracias a la instalación de una pantalla gigante, seguir en directo el triunfo de 'Carlitos' en la final de Wimbledon.

Amigos, vecinos y allegados de Alcaraz completaron el aforo máximo de la sala (400 personas) para seguir el choque de la Pista Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, corría riesgo de no poderse llevar a cabo por las altas temperaturas que desaconsejaban la instalación de una pantalla gigante al aire libre, por lo que finalmente se optó por habilitar este otro espacio público bajo techo y acondicionado.

Aunque en esta ocasión, y por razones obvias de aforo, han sido bastantes menos las personas que han podido congregarse para mostrar su apoyo a Carlos Alcaraz, los vecinos de El Palmar no han querido perder la oportunidad de vibrar con el histórico triunfo de su mejor embajador.