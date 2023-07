El mercado de fichajes del FC Cartagena está siendo uno de los más difíciles de los últimos años. Por ahora, las operaciones frustradas superan a las satisfactorias mientras el comienzo de la competición sigue acercándose. Sólo ha cerrado el Cartagena dos incorporaciones con Hector Hevel y Gonzalo Verdú en lo que llevamos de verano, por eso en la presentación del primero, el director deportivo, Manolo Breis, tuvo que arrojar luz sobre el rumbo de la planificación.

El directivo expresó las dificultades que está encontrando el club esta ventana. «Está siendo un mercado complicado para todos los clubes porque no hay mucho dinero. Todos estamos igual, intentando afinar lo máximo posible para no fallar», admitió. En ese sentido, Breis confirmó que trabajan en «diferentes operaciones» para completar la plantilla. «Nos gustaría tener el mayor número de futbolistas lo antes posible porque eso beneficia al grupo, pero tenemos muy claras las opciones que queremos cerrar», aseguró.

En la planificación del cuadro cartagenero hay dos nombres propios: Pablo de Blasis y Aarón Escandell. Manolo Breis da por perdido al argentino, que se encuentra en La Plata cerrando su fichaje por Gimnasia, y confirma que no ha tenido contacto en los últimos días con el jugador. «Hace 20 días que no hablo con Pablo. Sabéis lo que pensamos de él como persona y como futbolista. Si los caminos del jugador y del club se vuelven a cruzar, estupendo, pero planificamos sin Pablo De Blasis», aclaró.

Todo hace indicar que ‘el chiquito’ no volverá como ya hizo los dos últimos veranos tras finalizar contrato, situación muy diferente a la que vive el meta Aarón Escandell. Con contrato en vigor, el portero se mueve entre continuar en el Cartagena o salir a la UD Las Palmas, único equipo de los interesados en proponer una oferta formal. Un mes de negociaciones llevan ya cartageneros y canarios sin alcanzar un punto de acuerdo y, contra todo pronóstico, ahora la continuidad parece más cercana que la marcha del jugador valenciano. «No hemos recibido ninguna oferta que llegue a su cláusula de rescisión y la que hemos recibido ni si quiera está cerca. Hasta que no consigamos un portero de garantías absolutas para el equipo, Aarón no va a salir», zanjó el director deportivo.

La oferta de Las Palmas no llega a la cláusula de rescisión o a una cantidad cercana para que los albinegros se planteen su venta, no obstante, si la comisión encuentra un buen sustituto todo se puede desbloquear. «Le pedimos a Aarón que siga trabajando porque, o cambia mucho la cosa, o seguirá en el Cartagena. La situación puede cambiar si encontramos un portero para afrontar la venta o si Las Palmas paga la cláusula», reiteró.

Por otro lado, Breis dio la bienvenida a su primer fichaje, Hector Hevel, que atendió a los medios de comunicación en su presentación. «Estoy muy contento por estar aquí. El Cartagena llevaba tiempo interesado en mí y el año pasado me gustó mucho el equipo cuando lo vi jugar. Me gusta el estadio, el ambiente y la afición», expresó. El centrocampista neerlandés también desveló lo que Victor le ha trasladado en los primeros entrenamientos. «El entrenador me ha pedido que juegue entre líneas, que sea definitivo, que marque goles y dé asistencias. Quiere que sea una pieza importante en el medio campo y que conecte entre defensa y ataque», concluyó.