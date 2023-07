El Real Murcia 2023-2024 dio ayer sus primeros pasos en las instalaciones de Pinatar Arena. Bajo las órdenes de Gustavo Munúa, realizó su primer entrenamiento para preparar otra ilusionante temporada en la Primera Federación. El conjunto grana quiere volver a competir por los primeros puestos de su grupo para tener opciones de regresar al fútbol profesional, algo que se le escapó el pasado curso al no poder conseguir un billete para el play off de ascenso en el tramo final. No hace ni dos meses de aquello, pero desde el club son conscientes de lo que hay que hacer para obtener un desenlace más feliz al término de la próxima primavera.

«El objetivo real ya lo sabemos todos. Si que es verdad que el año pasado quizá hablamos mucho del objetivo fuera del campo, y este año tocará cambiar eso y hablar sobre el terreno de juego», aseguraba Pedro León, máximo goleador del Real Murcia la pasada campaña, ayer tras completar el primer día de trabajo. «Había mucha ilusión en poder participar en el play off el año pasado, pero en los últimos partidos la verdad es que el equipo se vino abajo. Aunque creo que lo importante es que el fútbol siempre te da revanchas. El fútbol es el día a día, y ahora afrontamos otra temporada ilusionante», añadía el muleño ante los medios de comunicación. A primera hora de la mañana echó a rodar el Real Murcia de Gustavo Munúa. Nadie quiso perderse la primera sesión del uruguayo, ya que tanto el director deportivo, Javier Recio, como el presidente del consejo de administración, Felipe Moreno, acudieron a Pinatar Arena para el estreno de un plantel que todavía se encuentra en plena construcción. «Estoy contento con la plantilla que se está formando, mientras llegan más incorporaciones nos estamos poniendo a tono para el comienzo. Lo importante es que sepan la presión que hay aquí, porque el objetivo del Real Murcia lo conocemos todos», explicaba Pedro León sobre las nuevas incorporaciones. Y es que hasta ahora son cinco los movimientos que el conjunto grana ha realizado en el mercado, y que ayer ya se vistieron de corto para comenzar a trabajar desde el inicio. El abaranero Arturo Molina - que hoy será presentado tras su regreso después de seis años a la entidad-, Hugo Sanz, Guarrotxena, Conejero y Manu García fueron las primeras caras nuevas en Pinatar Arena junto a la del técnico Gustavo Munúa, quien desde el principio tuvo presente los ejercicios con balón en la vuelta a la rutina. Los granas afrontarán este primer tramo de pretemporada en Pinatar Arena, donde tienen programado ejercitarse hasta el sábado, a partir de las 9.00 horas, y afrontarán también su primer ensayo en el amistoso ante el Sheffield Wednesday -rival de la Championship, segunda división inglesa- el próximo martes 18 a las 20.00 horas, también en el mismo escenario. No se descarta, mientras tanto, la llegada de más futbolistas a un plantel en el que también puede abrirse el capítulo de salidas para alguno de sus integrantes que actualmente cuentan con contrato. Los porteros Manu García y Antonio Gallego, los defensas Hugo Sanz, Iván Casado y Alberto González, los centrocampistas Armando Ortiz, Julio Gracia, Pablo Ganet, Arturo Molina, Dani Vega, Pedro León y David Conejero, junto a los delanteros Iker Guarrotxena y Dani Romera son los futbolistas que por ahora que componen el primer equipo. Y también se encuentran entrenando el delantero Álex Rubio, máximo goleador de la Tercera Federación con el Muleño, y que ha firmado recientemente por los granas, Héctor, Botía, Raúl Martínez, Ismael, Toral, Jaime, Ángel García y Erik Santiago como futbolistas del filial. Además de Bassamba, jugador del Mazarrón, club con el que el Real Murcia acaba de firmar un acuerdo de afiliación.