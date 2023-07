«Es un sueño que tenía desde pequeño», decía feliz, sonriendo, en la central de Wimbledon, Carlos Alcaraz tras clasificarse por primera vez, a los 20 años, derrotando al danés Holger Rune por 7-6 (3), 6-4 y 6-4, en el duelo generacional del futuro del tenis. Ya solo está a un partido de el gran sueño real que es jugar la final del torneo y ganarlo. El tenista murciano se enfrentará mañana al ruso Daniil Medvedev (número 3) que sufrió bastante más para deshacerse del sorprendente estadounidense, Christopher Eubanks, por 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) y 6-1.

Alcaraz y Rune entraron dispuestos a demostrar quién era el mejor en la anunciada batalla generacional del futuro tenis. No solo eso. En juego tenían un reto más. Se conocen desde muy pequeños y el partido era algo más. Un pulso de dos veinteañeros en el mejor escenario sobre el que se pueda jugar a tenis. La central de Wimbledon, el teatro de las ambiciones de cualquier tenista y, presidiendo el palco, la reina consorte Camilla, aplaudiendo la exhibición de esos dos jóvenes valientes y descarados.

«En la pista no hay amigos, al principio estaba nervioso. Rune ha jugado a un gran nivel. Pero cuando entras en una pista ya no hay amigos. El primer set ha sido muy duro», admitía tras la victoria. Y fue así. Rune le puso a prueba y le dio el primer susto con un ‘break point’ en el primer juego, mientras su palco y una treintena de aficionados rugían como en un partido de Copa Davis para dar ánimos al danés. No lo logró. Los daneses continuaron animando pero Alcaraz no se asustó por el ambiente. Salvado el golpe, cada punto, cada juego, se convirtió en una batalla en la que los dos jugadores intentaban imponerse. Primero defender el saque y después pegar, pegar mucho y muy fuerte, buscando el ‘winner’.

Tirar a donde más le dolía al rival. Rune acosando al revés de Alcaraz y el murciano atacando con esa derecha que le envidia el danés y cualquier tenista. Perseguían todas las bolas amarillas que saltaban sobre la hierba y el danés respondía a las dejadas de su rival con una rapidez electrizante. Así mantuvieron la igualdad en el marcador, sin ninguna rotura hasta llegar al ‘tie break’.

El primer asalto para saber quién era el mejor se iba a jugar a siete puntos. Y en esa lotería falló Rune. Una doble falta decisiva (4-3) le castigó a perderlo (7-3) ante un Alcaraz que logró el punto decisivo con un espectacular resto de revés paralelo al que el danés no tuvo respuesta. El grito de Alcaraz resonó en la central.

En el segundo set la pelea se mantuvo pero esta vez fue desde el punto de saque. Si el primer set había durado 66 minutos, el segundo se decidó en 35 con cinco juegos en blanco (tres del danés), aunque en el momento de la verdad, de nuevo, una doble falta le dio el ‘break point’ a Alcaraz para arrebatarle el saque a Rune y, en el siguiente juego, cerrar el set a su favor con otro resto de revés espectacular. Demasiada ventaja para no aprovecharla. En el tercer set Alcaraz tomó el mando con una segunda rotura (3-2) para encarar la victoria final que cerró después de 2 horas y 21 minutos. Un resto de derecha de Rune puso final al primer capítulo de la batalla generacional del tenis.

Alcaraz se ganó el pase a las semifinales, demostrando por qué es el número 1 del mundo. Es el séptimo español en la historia en llegar a la penúltima ronda de semifinales de Wimbledon, después de Rafael Nadal (8 veces y 2 títulos) Manuel Santana (2 y 1 título) y Manuel Alonso, Andrés Gimeno, Manuel Orantes y Roberto Bautista, todos ellos una vez. Alcaraz alcanza su tercera semifinal de Grand Slam y es el décimo español en lograrlo en tres o más ocasiones, después de Nadal (38 apariciones, 22 títulos), Santana (8 y 2 títulos), Juan Carlos Ferrero (6 y un título), David Ferrer (6), Sergi Bruguera (4 y 2 títulos), Gimeno (4 y 1 título), Orantes (4 y 1 título), Carlos Moya (3 y 1 título) y Àlex Corretja (3).