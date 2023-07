Grito desaforado de Novak Djokovic hacia su palco, brazos al cielo y sonrisa de felicidad para celebrar su victoria ante el ruso Andrey Rublev por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3. El campeón está a solo un partido de defender el título de Wimbledon que ha ganado en siete ocasiones. Este martes sumó su 33 victoria consecutiva para acceder a su 46 semifinal de un Grand Slam. igualando a Roger Federer. Su próximo rival este viernes será el italiano Jannik Sinner.

"Sigo en Wimbledon y es lo único en lo que pienso. Me encanta ser el rival a batir. Es un privilegio. La presión es parte de lo que hacemos. La presión despierta las emociones más bonitas en mí, me inspira a jugar mi mejor tenis. Sé que quieren ganarme, pero por el momento no pasa", destacó Djokovic que se marchó de la central repartiendo muñequeras y toallas.

Sinner, que se impuso al ruso Roman Safiullin por 6-4, 3-6, 6-2 y 6-2, será el último rival para poder abrir la puerta de la final el 16 de julio en busca de su octava corona y el 24 Grand Slam. El año pasado el tenista italiano ya se cruzó con el serbio en los cuartos de final y le forzó a cinco sets y una remontada en la que se impuso por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2. "Será un partido distinto. Voy a disfrutar el momento”, decía Sinner.

El espigado tenista italiano, de 21 años y 8 mundial, ha alcanzado las semifinales en un plácido camino en el que no se ha cruzado con ningún cabeza de serie en cinco partidos ni ningún rival entre los 50 primeros de la ATP desde su debut. Una ventaja que no ha desaprovechado para superar por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam, después de haber fallado en los cuatro anteriores.