Miedo. Angustia. Ansiedad. Eso es lo que han vivido durante años las futbolistas que han formado parte del Alhama. Una resolución de Inspección de Trabajo así lo acredita: «Por parte del entrenador, Randri García, se ha llevado a cabo un comportamiento inadecuado que ha afectado a la dignidad de la mayoría de las jugadoras (68%)», convirtiendo en «hostil» el ambiente del vestuario.

«Siento miedo y ansiedad cuando pienso en volver a pisar el vestuario del Alhama, que lo fue todo para mí», confiesa Andrea Carid, una de las jugadoras que ha sufrido los tratos vejatorios de Randri García. «Empiezas a dudar de ti. Tú puedes tener la autoestima más grande de este mundo, que cuando recibes este tipo de afirmaciones día sí y día también comienzas a dudar de quién eres, de si verdaderamente tienes el nivel, sobre todo cuando los resultados no acompañan», relata Carid con el dolor latiendo en sus palabras. «Te planteas: ¿Seré yo? ¿Seré demasiado sensible? Él usa tus debilidades para que no te rebeles. O para que entiendas que es tu culpa el sentirte así».

Los reproches y faltas de respeto han sido una constante en ese vestuario. «Ha llamado a compañeras gordas, de manera indiscriminada, todos los días. Era raro la semana que no hubiese un comentario acerca del físico, un comentario acerca de lo que comes o dejas de comer. Hemos dejado de publicar cosas en Instagram porque te perseguía en redes», cuenta Carid, que está de baja laboral tras lo acontecido.

«Tienes que bajar de peso. Estás tan gorda que no puedes ni hacer el amor. Él me decía que yo tenía entre las piernas una picha más grande que la suya. Que yo era tan fea que no sabía cómo las mujeres se fijaban en mí. Era una constante. Comentarios de tipo político, de carácter homófobo, misóginos y racistas», cuenta Erica, que recuerda perfectamente cada frase humillante recibida.

Las jugadoras admiten que estos comportamientos llevan sucediéndose desde hace años dentro del club, pero que el organigrama familiar de la entidad ha permitido que Randri salga impune. «El que manda es el padre, el presidente; la mujer es la directora deportiva; la madre también tiene un cargo, y él es el entrenador. ¿A quién acudes a decirle que está pasando esto?», relata Erica, quien está de baja desde el 3 de abril después de una situación que le ha dejado secuelas.

«Ellos querían echarme porque sabían que me habían hecho el contrato mal. En el entrenamiento de ese día, Randri estaba hablando con una jugadora que es menor de edad y a la que no habían dejado ir a una concentración de la selección. Ella estaba triste y el entrenador le dijo de mala manera que qué es lo que pasaba, que llevaba toda la semana de morros, que si lo que quería era jugar en el Barça, que él se lo iba a conseguir. Yo me metí en la conversación y Tamara [la mujer de Randri] me escuchó y empezó a chillarme. Al terminar la primera vuelta del entrenamiento, Randri me dijo que me fuera del campo. Mientras estaba hablando con el sindicato vino Tamara con la fisio, que estaba cortando una botella pequeña. Me encerraron en el vestuario y me dijeron que de ahí no salía hasta que no hiciera pipí en la botella. Me obligaron a beberme cinco botellas de agua. Ahí sentada, no me dejaban levantarme».

A los pocos días, Erica pidió la baja e inició un tratamiento psiquiátrico . «Aún vivía en Alhama y tenía pesadillas, no dormía y me despertaba muchas veces de madrugada. Tenía miedo de ir al Mercadona por si me encontraba a alguien. A raíz de todo le he cogido miedo a estar encerrada, a subirme a los ascensores», confiesa, triste, por la situación que está gestionando «como puede».

El problema según Carid es la normalidad con la que se vive esto. «Aguantas porque lo normalizas. Y aguantas porque tú también quieres tener un futuro en el mundo del fútbol. Y tú no sabes si lo que te está diciendo este hombre es la verdad o no. ‘Es que no vas a triunfar en otro equipo si no es aquí. Es que yo te he descubierto a ti y tú, si te vas a otro lado, no vas a rendir igual. Es que estás aquí gracias a mí’. Y tú empiezas a pensar, pues igual es verdad. Pero claro, cuando viene una persona de fuera y te dice: ‘Oye, que en los otros equipos, esto no pasa’. Y dices tú, hasta aquí ».l

Ahora, la resolución de Inspección de Trabajo les da la razón. Pese a que aligera los sentimientos, no elimina el dolor. «Por un lado estoy contenta, no lo voy a negar. En términos generales son siete de cada diez futbolistas. Siento alivio. Tengo la sensación de que me creen, de que no me lo estaba imaginando. Alivia, se agradece y te sientes reconocida», confiesa Carid. «Pero obviamente el mal ya está hecho».