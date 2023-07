Con el inicio de pretemporada asomando en el horizonte, a Javier Recio, director deportivo del Real Murcia, le ha tocado acelerar para aumentar las piezas de la plantilla que a partir del próximo miércoles se pondrá a las órdenes de Gustavo Munúa. Superado el 1 de julio, los murcianistas solo contaban con 11 piezas, de las que solo una era un fichaje, pero esta semana, el madrileño ya se ha puesto serio, cerrando hasta cuatro incorporaciones, dos de ellas anunciadas este mismo viernes. Si ya se conocían las llegadas de Arturo, Hugo Sanz y Álex Rubio, ayer a primera hora, el Real Murcia comunicaba la contratación del delantero Iker Guarrotxena, que llega procedente del fútbol indio, mientras que por la tarde, se conocía el fichaje del portero Manu García, que las dos últimas campañas ha jugado en el Nástic de Tarragona.

Delantera casi cerrada

No hay pretemporada en la que el Real Murcia no llegue al final del mercado con el puesto de delantero colgando. No hay pretemporada que no suenen mil alternativas para el ataque murcianista y al final, después de que se vayan cayendo la mayoría, haya que agarrarse a lo poco que quede en el escaparate. Pues parece que Javier Recio ha roto con lo que ya era una normalidad. Y es que a las primeras de cambio el Real Murcia ha cerrado prácticamente la delantera. Si ya estaba en la plantilla Dani Romera y si este jueves se hacía oficial la llegada del sub-23 Álex Rubio, los murcianistas despertaban este viernes con el anuncio del fichaje de Iker Guarrotxena.

El futbolista vasco de 30 años llega a Nueva Condomina procedente de la India. El FC Goa ha sido su último club, cerrando el curso con 13 goles entre la Indian Super League y la Hero Super Cup. Al fútbol hindú se marchaba el pasado verano después de firmar una gran temporada con la UD Logroñés, equipo con el que llegó a jugar los play off de ascenso a Segunda División. Con los riojanos disputó un total de 37 partidos en la liga regular de Primera RFEF, marcando 14 goles y dando tres asistencias, números que le permitieron recibir una suculenta oferta de la India, oferta que no dudó en aceptar.

Tras esa aventura, Guarrotxena ha decidido regresar a España para jugar en el Real Murcia. Su fichaje fue confirmado ayer por la entidad murcianista. Hasta ese momento era la cuarta incorporación de los granas en este mercado, sumándose a las llegadas del mediapunta Arturo Molina, del lateral Hugo Sanz y del también delantero Álex Rubio, aunque en este caso no está seguro que tenga un hueco asegurado en el primer equipo.

Si finalmente el ex del Muleño se gana la confianza de Munúa, entonces la delantera estaría prácticamente cerrada, porque ya contaría el técnico uruguayo con tres futbolistas para esa posición. Estaría Dani Romera, quien continúa del pasado curso y que, pese a que sus primeros meses como grana estuvieron marcados por las lesiones, no hay que olvidar que en el verano de 2022 fue uno de los ‘9’ más cotizados del mercado; llegaría como refuerzo Iker Guarrotxena y quedaría como tercera opción un Álex Rubio que ocupa ficha sub-23 y que viene de marcar 18 goles con el Muleño en Tercera RFEF.

En su madurez

Guarrotxena aterriza en Nueva Condomina en su mejor estado de forma, después de dos temporadas en las que ha superado la decena de goles. Peores son sus estadísticas en otros destinos exóticos que decidió aceptar antes de regresar a España para firmar por la UD Logroñés en el verano de 2021. En Grecia, con el Volos, sumó 23 partidos y firmó tres tantos, mientras que en Australia, con el Wester United, también se quedó en tres goles en 22 partidos, decidiendo en ese instante volver a la casa, para reforzar a los riojanos en el debut en Primera RFEF.

Sumando cada una de sus aventuras en el extranjero -también estuvo en la liga polaca- desde 2018 a 2023, Guarrotxena solo ha estado un año en España, el ya mencionado en la UD Logroñés.

Un meta de ascensos

Y de la delantera se pasó Javier Recio a la portería, y es que en la tarde de ayer se anunciaba el segundo fichaje del día, en este caso el del meta Manu García, que llega después de jugar dos años en el Nástic de Tarragona. El sevillano, de 32 años, ha sido titular indiscutible en las últimas dos campañas en Primera RFEF con los catalanes. Además, los murcianistas se aseguran un portero que sabe lo que es ascender al fútbol profesional. Lo ha conseguido en dos ocasiones. Lo hizo con el Extremadura y lo repitió con la Ponferradina.

Manu García, que ha jugado hasta 189 partidos entre Segunda, Segunda B, Primera RFEF y Copa del Rey, se incorpora a una plantilla en la que ahora mismo el único meta con contrato es Antonio Gallego. Habrá que ver si con la llegada del sevillano la portería también está cerrada o si los responsables granas apuestan por traer a otro guardameta sénior.