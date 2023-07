«No puedo relajarme. Si quiero llegar a la final debo estar muy concentrado. Hoy no ha sido mi mejor partido. Debo mejorar», destacaba Carlos Alcaraz tras pasar a la tercera ronda de Wimbledon al vencer al francés Alexander Muller por 6-4, 7-6 (2) y 6-3. Una victoria para encarar el objetivo que tiene entre ceja y ceja de estar en la final del torneo y enfrentarse a Novak Djokovic el 16 de julio. Le quedan nueve días y cinco batallas que superar para conseguirlo.

Los tres días parado por la lluvia no ayudaron a Alcaraz. Estaba incómodo, sin la alegría característica de su juego. La presión de ganar, de sentirse claro favorito ante un jugador que se estrenaba en la central de Wimbledon y que jugaba su segundo partido sobre hierba, no le ayudaban como se podía esperar. Su primer servicio no era efectivo, sus golpes, especialmente su potente derecha, se escapaban demasiadas veces de las líneas, solo alguna de sus dejadas mágicas destacaba en un partido que pudo controlar por la diferencia con su rival (84 del mundo).

Muller ya había dicho que no tenía nada que perder y jugó sin complejos. El francés mantuvo el pulso tras salvar un break point en el primer juego e incluso forzó tres a su favor en el cuarto, pero no concretó ninguno por precipitación o fallos innecesarios. Errores que no tuvo Alcaraz.

El tenista murciano aprovechó el primer punto de ruptura que dispuso, a los 40 minutos, para arrebatar el saque al francés y, en el siguiente juego, ganar el primer set.

En el segundo ‘match ball’

La igualdad se mantuvo en el segundo. Muller contuvo al número 1 y tras salvar cuatro breaks points en un juego de 10 minutos que se apuntó (2-1) tuvo uno a su favor para adelantarse 5-4. No lo consiguió pero forzó el tie break. Alcaraz seguía incómodo, acumulando errores (41 errores no forzados al final del partido), pero sacó a relucir sus mejores golpes para ganar seis puntos seguidos y el segundo set por 7-2 en el juego decisivo.

En el tercer set se mantuvo el mismo guion hasta que el tenista murciano logró un nuevo break para tomar ventaja de 5-3 y llevarse el partido en el segundo match ball con una derecha a la línea, tras 2 horas y 33 minutos.

Alcaraz tenía claro que su objetivo era ganar, aunque fuera sin su mejor tenis. Hoy, sin descanso, volverá a la pista para buscar el pase a octavos ante el chileno Nicolás Jarry (28 mundial) que derrotó al australiano Jason Kubler (77) por 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4. Sólo se han visto las caras una vez, este año en Río, y la victoria fue para el murciano.

Victoria de Tsitsipas

Si Alcaraz se reservó el espectáculo esperado en su retorno a la central, minutos después lo darían Andy Murray y Stefanos Tsitsipas, en la reanudación de un partido que no pudo finalizarse el día anterior por la ordenanza municipal de Wimbledon de concluir la jornada a las once de la noche por respeto al descanso de sus vecinos.

Murray entró con la ventaja en el marcador por 6-7 (3), 7-6 (2) y 6-4 tras una batalla de dos horas en la que Tsitsipas no pudo hacer valer sus 57 golpes ganadores ante el escocés, campeón en 2013 y 2016, que fue un muro al otro lado de la red. Un partidojugado a una velocidad endiablada y potencia de golpes que levantaron al público de las gradas. Un combate merecedor de ser una final y no un partido de segunda ronda.

El nivel se mantuvo en la reanudación hasta que el físico de Murray aguantó. Tsitsipas forzó un nuevo tie break que se apuntó para forzar el quinto set. La pista abierta sin el techo cubierto, bajo el sol y calor (29 grados) no beneficiaban a Murray que, a sus 36 años, tampoco tuvo tiempo de recuperación para afrontar a un rival 12 años más joven y mejor ránking (5 mundial).

El tenista griego le dio la vuelta al partido para imponerse finalmente por 7-6 (3), 6-7 (2), 4-6, 7-6 (5) y 6-4. Este sábado Tsitsipas, que ha tenido que jugar cuatro días seguidos, se enfrentará al serbio Laszo Djere (60 mundial)

Junto a Alcaraz también se ganó el pase a la tercera ronda Alejandro Davidovich tras superar al holandés Van de Zandschup (6-1, 2-6, 6-4, 6-3). El tenista malagueño (34 mundial) logró su mejor resultado en Wimbledon, donde de júnior fue campeón en 2017, se enfrentará, también este sábado, al danés Holger Rune (6 ) que derrotó al granadino Roberto Carballés (6-3, 7-6 (2), 6-4).