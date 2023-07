El UCAM Murcia CF ya mira hacia adelante después de quedarse a las puertas del ascenso al caer en la final del play off ante el filial del Atlético de Madrid. El conjunto universitario ya trabaja para volver a levantarse y buscar por segunda vez su regreso a la Primera Federación y lo hará a partir del próximo viernes 21 de julio, que será cuando la plantilla que volverá a estar dirigida por Víctor Cea realice su primer entrenamiento.

Sin embargo, no estará en esa primera sesión el centrocampista Mario Abenza. El jugador murciano, que ya anunció hace unos días que no continuaría en el UCAM después de dos temporadas, firmó ayer por el Águilas FC, uno de los rivales la próxima temporada del equipo universitario en el grupo IV de Segunda Federación tras conseguir su ascenso desde Tercera RFEF. No obstante, será dos días antes cuando los integrantes del plantel del UCAM se reúnan tras las vacaciones para realizar los tradicionales exámenes médicos.

Primero están citados para el miércoles 19, cuando los futbolistas de Víctor Cea realicen los chequeos en el Hospital Mesa del Castillo. Mientras que el jueves 20 será el turno para realizar los test de fuerza en el Centro de Alto Rendimiento del UCAM Sports Center. Dos días más tarde, el 21, será cuando el trabajo pase íntegramente al césped para comenzar a preparar una temporada en la que tendrá su primer ensayo apenas dos semanas después. Y es que el 5 de agosto, en horario y lugar todavía por confirmar, el UCAM afrontará su primer amistoso veraniego ante La Nucía, recién descendido a Segunda RFEF.