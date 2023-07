El Fútbol Club Cartagena sigue con la puesta a punto para la nueva temporada en todos los ámbitos. En el institucional, continúan las negociaciones para la venta de Aarón Escandell a Las Palmas y para el regreso de Iván Martos, entre otros. En el plano deportivo, el nuevo cuerpo técnico trabaja en la pretemporada que comienza mañana jueves.

En cuanto a los asuntos comerciales, el club ya prepara la presentación de las camisetas de la próxima temporada con la marca italiana Macron como nuevo sponsor técnico y en el aspecto social continúa la venta de abonos en las oficinas del Cartagonova. No obstante, es aquí donde ha encontrado el club un revés en su planificación. Aunque el ritmo es muy similar al de la pasada temporada, la renovación anticipada no está surtiendo el efecto deseado y más de 2.000 antiguos abonados aún no han reiterado su apoyo al club.

Los aficionados más fieles del FC Cartagena siguen con el equipo desde su ardua travesía por Segunda B y ahora disfrutan de la calidad futbolística de LaLiga Hypermotion. Esa fidelidad es un aspecto que el club siempre ha intentado premiar con una gran diferencia en los precios que pagan los antiguos abonados con respecto a los nuevos.

La rebaja para renovaciones fue del 60 por ciento en 2021, del 40 por ciento en 2022 y para este nuevo curso el club ofreció dos precios que consideraban un 38 por ciento de descuento hasta el día 7 -próximo viernes- y un 32 hasta finales del mes de julio. Esta nueva promoción de renovación anticipada no ha tenido el tirón esperado, ya que más de 2.000 personas aún se lo piensan.

Los abonados que no renueven su compromiso con el equipo antes del viernes pagarán un 8 por ciento más, que se traduce concretamente en 25 euros extra independientemente de la zona del estadio para abonos de adultos y 10 euros para abonos infantiles.

A pesar de la escasa diferencia que ha supuesto la promoción de renovaciones anticipadas, el ritmo de la campaña de abonados sigue siendo bueno. En una comparativa con la temporada anterior, el club supera en unos 600 abonados al ritmo del curso pasado a lamisma altura del verano, si bien es cierto que la campaña actual comenzó con 20 días de antelación sobre la de 2022.

El número se sitúa sobre los 6.000 cuando el antecedente está en unos 5.400. En ese sentido, aún es posible que se supere por segundo año consecutivo el récord histórico de abonados como ya ocurrió el año pasado. Será importante el tirón de los últimos días de promoción, la fecha límite para renovar y los alicientes que pueda haber en forma de fichajes.

Por otro lado está el tema de las nuevas altas. Uno de los retos del FC Cartagena desde su regreso al fútbol profesional es el de hacer crecer su masa social y obtener un mayor apoyo de la ciudad. Lo consiguió con el ascenso en La Rosaleda en 2020, que hizo pasar al club de los 5.000 abonados hasta los más de 8.000 para el regreso a Segunda, sin embargo, en esa cifra se ha estancado la entidad albinegra en las siguientes tres campañas. De cara al nuevo curso, esta circunstancia no parece que vaya a variar demasiado, ya que tras un mes de campaña de abonados el Cartagena apenas ha sumado algo más de 200 altas nuevas para la causa.

Los de Víctor Sánchez se estrenarán ante el Eldense el domingo 13 de agosto

Después de dar a conocer el calendario completo de Primera y Segunda División, LaLiga ha anunciado los horarios exactos de las dos primeras jornadas en las dos competiciones organizadas por la entidad presidida por Javier Tebas.

La jornada de apertura del calendario en Segunda se llevará a cabo durante el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto, siendo el Cartagena uno de los últimos en jugar. El conjunto albinegro se estrenará en casa, el Municipal Cartagonova, frente al recién ascendido Eldense el domingo 13 a las 19.30 de la tarde, un horario no demasiado propicio para las temperaturas de la ciudad portuaria a esas horas de la tarde en verano.

Tras la toma de contacto del equipo de Víctor Sánchez del Amo, la semana siguiente disputará la segunda jornada liguera frente al Andorra con un largo viaje al principado. El segundo partido de los albinegros será en el Estadio Nacional de Andorra el viernes 18 de agosto a las 19.00 de la tarde, siendo el encargado de abrir la jornada. En dicho partido, el primer fichaje del Cartagena, Hector Hevel, se enfrentará a su antiguo equipo.

También se conocen los compromisos de las siguientes jornadas, ya que LaLiga publicó el calendario de sus dos competiciones de forma íntegra, sin embargo, los horarios concretos sólo se conocen con 20 días de antelación normalmente. Disputada la primera jornada se publicarán los horarios siguientes.