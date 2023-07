Le ha costado al Real Murcia poner nombre al encargado de sentarse en el banquillo grana para la temporada 23-24. Le ha costado tanto que ha transcurrido un mes desde que se hiciese oficial la no continuidad de Mario Simón hasta que se anunciara la contratación de Gustavo Munúa. Fue este mismo sábado cuando el club grana despejó la incógnita y confirmó al uruguayo como entrenador para el próximo curso en Primera RFEF.

Estaba libre desde abril el ex del FC Cartagena, lo que demuestra que no entraba en los primeros planes de Javier Recio, porque de lo contrario ya habría firmado hace varias semanas, de ahí, que esa tardanza acumulada obligue ahora a pisar el acelerador para empezar a dar forma a una plantilla que está previsto que inicie la pretemporada la próxima semana y que ahora mismo solo cuenta con once piezas.

Inaugurado ya el capítulo de fichajes, después de que el Real Murcia anunciase la vuelta de Arturo, este mes de julio será clave para ir consiguiendo esos futbolistas que den un salto de calidad y que conviertan al Real Murcia en un verdadero aspirante al ascenso. Por ahora, además del de Abarán, que regresa a Nueva Condomina tras jugar en Segunda con el Racing de Santander, Munúa dispone de diez futbolistas que continúan del pasado curso, pero no está claro que todos ellos vayan a seguir en la plantilla. Una vez que el uruguayo aterrice en Murcia -tiene que viajar desde su país-, se reunirá con Recio para decidir con qué jugadores cuenta y con cuáles no. En plantilla están el meta Antonio Gallego, los defensas Mario Sánchez, Alberto González e Iván Casado; los centrocampistas Armando, Julio Gracia y Pablo Ganet, y los atacantes Pedro León, Dani Vega y Dani Romera.

Lo normal es que el club intente llegar a un acuerdo para la salida de Mario Sánchez, que ha regresado tras su cesión al UCAM Murcia; estando también en el aire la continuidad de Iván Casado y Armando, dos jugadores que apenas contaron el curso pasado para Mario Simón. Otra historia es la de Antonio Gallego. El joven meta murciano lleva dos campañas prácticamente en blanco, por lo que podría estudiarse una cesión si ve que de nuevo va a ser el último de la fila en la portería del Real Murcia.

Para lo que no ha esperado Recio a la contratación del entrenador es para empezar a moverse en el mercado. Lleva el director deportivo grana varias semanas hablando con representantes e intentando hacerse con algunas piezas que considera importantes para la plantilla, por lo que, tras el anuncio del fichaje de Arturo, esta misma semana ya se podrían conocer nombres de nuevos refuerzos.

Piña, descartado

Entre los jugadores que conformen la plantilla del Real Murcia para el próximo curso no estará el central Íñigo Piña. Aunque tiene una oferta de renovación de los granas, el navarro tiene otros planes. Con varios pretendientes en Primera RFEF, entre ellos el Málaga, el defensa está esperando para ver si encuentra hueco en Segunda División. Su destino podría ser el Amorebieta, uno de los que ha ascendido al fútbol profesional este mismo verano.

Otro de los futbolistas del pasado curso con oferta de renovación es el meta Joao Costa, pero a lo largo de junio no se ha confirmado la continuidad del luso, que tampoco ha firmado por ningún otro club de momento.