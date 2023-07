Laura Gil Collado (Murcia, 24 de abril de 1992) no ha tenido tiempo de saborear la medalla de plata lograda en el Eurobasket. Tuvo que hacer las maletas rápidamente para enfrentarse a exámenes en la UCAM de Psicología, la carrera que está cursando. Sus actuaciones con la selección español dejando claro que ‘La gladiadora’ está de vuelta tras una grave lesión.

Cuando acabó la final ante Bélgica se mostró decepcionada por no lograr el oro. ¿Ahora valoras ya esa plata?

Sigue molestando todavía un poquito, pero con el tiempo, al final, lo que siempre se dice, que la plata se empieza valorar a los dos o tres días y eso es lo que está pasando.

A nivel personal, ha demostrado que sigue a un gran nivel después de su grave lesión.

Al final más que demostrar ha sido como un premio a todo el trabajo, un reconocimiento también después de todos estos años, de cómo acabé el 2021, con ese mal partido de cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Poder volver a jugar en la selección, ser una pieza importante, al nivel que he estado y más sumando que estaba volviendo de una lesión, la verdad es que me puedo muy ir contenta de vacaciones.

¿Ha pasado todo como había dibujado en su cabeza?

Lo bueno que he tenido durante este proceso es que he ido día a día, paso a paso. Sí que es verdad que como decía también en alguna entrevista, hablando con mi preparador le preguntaba si iba a llegar bien al Europeo, y él me respondía que si hacíamos el trabajo bien, iba a llegar y al final ha pasado. Siempre en tu imaginación te representas todo, y todo lo ha mejorado. Sólo nos ha faltado terminar con el bronce de oro, pero esto no dejar de ser deporte, hemos jugado una final de un Campeonato de Europa después de dos años sin competir y tenemos que estar orgullosas de cómo lo hemos conseguido, porque ha sido un grupo humano muy bueno.

¿Se ha recuperado esa química que durante años existió en la selección?

Yo creo que al final, por encima de deportistas somos personas, y obviamente en la selección todo el mundo quiere aportar y sumar, y este verano todas hemos entendido que cada pequeña cosa que pudiéramos aportar, iba a sumar muchísimo. Eso ha hecho que todo fuera mucho más fácil y que después de perder el último amistoso contra Hungría y el primer partido del Eurobasket contra Letonia, no nos fuimos abajo, sino al contrario, que hemos seguido creciendo durante todo el torneo y nos ha hecho llegar a la final.

A nivel personal tuvo una actuación sobresaliente, quizás su mejor campeonato con la selección.

Al final llevo muchos años, la experiencia y este verano pasado crecí mucho a nivel físico y mental. Todo ello me ha ayudado mucho a enfrentarme a todos esos fantasmas que podía haber en verano en la selección española y estoy muy contenta de haber podido ayudar al equipo y de hacerlo de esta manera.

¿Crees que por madurez está en el mejor momento de su carrera deportiva?

No sé si es el mejor, esto te lo tendrá que decir cuando me retire. Ahora mismo estoy y, como todo en la vida, cuando lo haces todo más fácil, todo fluye. Además de disfrutar tengo la experiencia y muchos años detrás. Creo que se ha dado la combinación perfecta.

¿Por qué decidió tras recuperarse de la lesión irse a Francia y no aceptó ninguna de las ofertas que tenía en España?

Salir de España siempre había sido algo que tenía ahí, era la opción que más me motivaba, no sólo a nivel deportivo, sino por el reto personal que suponía. Mucha gente me decía que estaba loca porque saliendo de una lesión así, además de todo lo que supone volver y meterte en un equipo a mitad de temporada, me iba a un sitio donde había un idioma diferente y el baloncesto era distinto. Pero estoy muy contenta con la decisión que tomé porque me ha ayudado muchísimo, también a evolucionar mi juego y me ha hecho crecer también como persona. He conocido a gente que no me habría encontrado en mi vida de no haber salido de España y estoy muy agradecida de que me dieran la oportunidad de jugar en Basket Landes y traerme la Copa de Francia.

Llegó al equipo en mal momento, pero con usted sólo vivieron buenos.

La verdad es que el momento en que llegué estaba el equipo bastante en crisis. Al final muchas veces pasa, que cuando llega una pieza nueva o un cambio de entrenador, hay un cambio de chip en todas las compañeras, y quiero pensar que he ayudado un poquito a que esto pasara y disfrutamos de esa final en París, con el pabellón lleno, y ganando al favorito que era el Lyon. La verdad es que fue muy bonito.

¿Por qué vuelve a Salamanca, un sitio que ya conoce de sobra?

Será mi sexta temporada en Salamanca después de ir y venir. A nivel deportivo es un club que siempre aspira a lo máximo y va con mi ética de trabajo. Es una ciudad que conozco, que al final ha sido casi mi segunda casa y el equipo donde más años he jugado. Es especial Salamanca para mí. Se juntó todo y después de haber estado en Francia, pensé que había estado muy bien la experiencia pero si me apetece tomar un café a las seis y media, me apetece que estén las cafeterías abiertas porque allí a las ocho y media casi estaba para meterme en la cama porque estaba casi todo cerrado.

Ha dicho en un momento de la entrevista la palabra retirada, ¿pero no estará pensando en ello?

Bueno, ahora estoy en buen momento, voy a disfrutar y el tiempo dirá, el coco lo dirá y el cuerpo también.

Pero después de la lesión se le ha visto reforzada.

Bueno, sigo trabajando en ello. Después de aterrizar en España, el martes ya estaba hablando con el preparador organizando las vacaciones, de cuántos días es bueno parar para luego volver a empezar. Al final de nada sirve haber tenido un verano muy bueno y haber hecho todo muy bien si ahora me relajo y vuelvo para atrás. El cuerpo es mi herramienta de trabajo y necesito cuidarlo y que esté en las mejores condiciones.

¿Qué planes tiene para las vacaciones?

Ahora mismo estoy intentando sacar horas de los días para estudiar y recuperar las asignaturas que me quedan, y luego ya sí que playita, piscinita y poco más. Después habrá que empezar a entrenar un poquito, ir al gimnasio y se ha acabado. Leer, no pensar mucho y estar relajada, como en todas las vacaciones.