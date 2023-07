Alberto Martínez Murcia ‘Maki’ (Cartagena, 27 de junio de 1998) fue el primer nadador español de aguas abiertas que logró la clasificación para los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, en esta ocasión va a tener que esperar hasta el último momento para conocer si estará en París 2024. La culpa la tiene una grave lesión en los hombros que sufrió hace un año y que le tuvo durante varios meses sin poder lanzarse a la piscina. Fueron momentos duros, en los que surgieron dudas después de tomar hace tres años una decisión trascendental en su vida deportiva: dejar España y marcharse a Brasil para entrenar con el grupo de Fernando Scheffer, campeón olímpico.

Los resultados en Tokio no cumplieron sus expectativas. Acabó decimoctavo en los 10 kilómetros después de haber sido octavo en el Mundial. Todo ello le llevó a salir de su zona de confort y abandonar el grupo de Fred Vergnoux. Hizo las maletas para cruzar el charco y vivir una nueva experiencia: «Principalmente quería hacer un cambio», dice el cartagenero, quien añade que «sabía que manteniendo el mismo nivel de trabajo, no había margen de mejora. Necesitaba buscar un estímulo diferente y salir de España porque era consciente que ello me iba a dar un aporte extra que no iba a conseguir en España. La experiencia la considero muy positiva a pesar de todo lo que ha pasado con mi lesión. Aun así creo que fue una de las decisiones más acertadas y enriquecedoras como persona», explica a este diario.

Todo marchaba sobre ruedas, pero se torció en el Campeonato del Mundo del pasado año: «Hice los 10.000 metros y y aunque sabía que había poco descanso para los 25 kilómetros, que eran al día siguiente, competí. Pero desde el minuto 1 el resultado fue agridulce. En los 10 kilómetros ya salí un poco tocado, con la pierna un poco dolida y los hombros cansados. Me acuerdo de tirarme al agua y decir dónde me he metido», recuerda. Después llegó el calvario: «Nadé la prueba hasta el final porque nunca me he retirado, pero viví momentos de dolor que superaron el umbral que uno es capaz de soportar. Todo ello me llevó a una lesión bastante más grande de la que tenía y de la que en ese momento no era consciente», relata. El sufrimiento no acabó ahí, porque cuando concluyó los 25 kilómetros «no podía ni caminar, me tuvieron que sacar del agua porque no podía. Tenía una mano hinchada por algún golpe y los hombros no podía levantarlos del cuerpo. Era algo increíble».

Sin embargo, aún pasó un tiempo hasta que conoció el alcance real de su lesión. «Viví una semana dura de transición y participé en la Copa del Mundo de París. Ya había sufrido una rotura parcial del tendón en ambos hombros y a partir de ahí generó una inestabilidad. Regresé a casa, pasé un par de días en los que no me pude ni levantar de la cama. Me fui otra vez para Brasil porque teníamos el Europeo en agosto y ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando porque nadando sentía demasiado dolor y no salían los ritmos. Me hice una resonancia y salió un resultado que no esperaba, una lesión en los dos hombros y tenía el húmero tocado por el rozamiento», recuerda.

No tuvo más remedio que regresar a Cartagena para vivir un invierno duro. «Estuve en casa meses de total descanso, sólo realizando algunos ejercicios de prevención del hombro para acelerar el proceso de recuperación. Casi en diciembre me fui a Madrid para entrenar en la Blume y ver dónde podía pisar y dónde no, y fue en enero cuando ya empecé la temporada en Brasil después de casi cuatro meses de parón», explica Maki, que fue el apodo que le pusieron en Cartagena sus compañeros de entrenamientos cuando era un niño.

La vuelta al trabajo fue dura porque «el cuerpo ya no es el mismo», dice Martínez, quien ha tenido que buscar «pequeñas adaptaciones porque a día de hoy sigo con dolor en el hombro. Ya está mucho más controlado, pero la verdad es que he tenido muchos altibajos».

El regreso a la competición fue en el Campeonato de España de Sevilla, donde Maki logró dos cuartos puestos. Fue un buen test pese a que no logró subir al podio.

Los Juegos aún son posibles

El objetivo de Alberto Martínez es llegar en buen estado físico al Mundial que se disputará en Doha en febrero con el fin de lograr una de las plazas para los Juegos Olímpicos. Allí estarán en juego trece pasaportes a los que se sumarán cinco más por continente. Sólo veintiún deportistas tendrán la oportunidad de disputar los Juegos. «No me puedo venir abajo, no me lo puedo permitir, hay que seguir entrenando y buscando el pequeño margen de mejora que me permita llegar bien a Doha después de renunciar al Mundial de Japón. Además, tenemos una Copa del Mundo en París como punto intermedio clasificatorio en diciembre», comenta.

«Es verdad que ha sido muy caótico todo lo que ha pasado, porque he vivido momentos duros, pero he mejorado en madurez y la experiencia a nivel mental. He dado un paso más y ahora tengo que compensarlo con un buen estado físico. Ya no soy tan joven, tengo 24 años, el cuerpo se muestra receptivo a los kilómetros y la cabeza es de un peleador nato, como si fuera un jovenzuelo», concluye un optimista Alberto Martínez.