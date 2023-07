Anda completamente parado el UCAM Murcia después de no conseguir dar el salto a la Primera RFEF. Los universitarios, que continuarán un curso más en Segunda RFEF tras pinchar en la final del play off ante el Atlético de Madrid B, apenas han hecho movimientos en estas semanas. No se sabe qué sucederá con el técnico Víctor Cea ni tampoco se ha anunciado ningún fichaje por parte de Miguel Linares, que seguirá al frente de la dirección deportiva pese a que no se han cumplido los objetivos de un ambicioso proyecto. La única noticia ha sido la renovación del sub-23 Yasser.

Ayer, aprovechando que se cerraba oficialmente la campaña 22-23, el UCAM Murcia aprovechó para dar a conocer cómo queda la plantilla con vistas al próximo curso. A la espera de saber si Víctor Cea acepta o no la oferta de renovación para continuar en el banquillo de La Condomina, el UCAM cuenta con siete jugadores con contrato en vigor. A Zorro, Fran Lara, José Fran, Mena y José Cruz se une el mencionado Yasser, que ha firmado la renovación para seguir vistiendo la elástica azul y dorada. Además, el lateral Johan regresará a la disciplina universitaria tras su cesión al Coruxo. Habrá que ver si el joven jugador tiene esta vez sitio en la plantilla o si Miguel Linares decide volver a sacarlo. Acaban contrato Pau Torres, David Luna, Javi Ramírez, Mario Abenza, Alfredo Gutiérrez, Javi Moreno, Edu Oriol, Manu Ramírez, Vicente Romero, Pescador, Isra Cano, Pito Camacho y Rafa Chumbi. No está descartado que alguno de ellos, como es el caso de Abenza, tenga una oferta de renovación.