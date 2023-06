El español Carlos Alcaraz, que superó en semifinales de Queen’s a Sebastian Korda, afirmó al finalizar el encuentro que ha sido el mejor partido de su carrera sobre hierba y que se siente como si llevara diez años jugando en esta superficie. Alcaraz derrotó en dos sets a Korda y disputará hoy, a las 14.30 horas, ante Alex de Miñaur la primera final en hierba de su carrera deportiva. «Cada partido me siento mejor. Este ha sido el mejor partido en hierba de mi carrera. Siento como si llevara diez años jugando aquí. Es una locura. No esperaba adaptarme a la hierba tan rápido», aseguraba el tenista de El Palmar ayer tras conquistar su primer billete a una final de un torneo en hierba.

El australiano Alex de Miñaur, rival de Carlos Alcaraz en la final de Queen’s, manifestó que va a «ser una absoluta batalla» y que el español está jugando «un gran tenis». El ‘aussie’ derrotó en dos sets a Holger Rune y disputará la primera final en Queen’s de su carrera, igual que Alcaraz, que doblegó a Sebastian Korda ayer sábado en semifinales. «Carlos se está acostumbrando a esta superficie y está jugando genial», aseguró De Miñaur en rueda de prensa. «Va a ser una auténtica batalla. Intentaré hacer lo que he hecho hoy e imponer mi juego, dominar yo y que no me quiten la iniciativa, porque es en esas circunstancias cuando puedo desarrollar mi mejor juego. Espero poder sacar mi mejor tenis», añadió.