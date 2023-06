Sin apenas noticias alrededor del proyecto del Real Murcia para la temporada 2023-2024, los aficionados granas no acaban de animarse. Ese hecho se ve reflejado en los primeros datos de la campaña de abonos tras una semana de venta de carnés. Según publicó ayer la entidad murcianista, ya se ha alcanzado la cifra de 1.200 abonados.

Un cuentagotas que solo es el primer paso para conseguir el objetivo, que no es otro que superar los 12.000 socios del pasado curso. Para ello todavía queda todo el verano por delante. Y es que los aficionados del Real Murcia, que no tienen descuento por ser los más rápidos como ocurre en otros clubes o como ha sucedido en otras campañas en Nueva Condomina, pueden tomárselo con absoluta calma. No será hasta la última semana de agosto -aunque todavía no están confirmadas las fechas por la Federación- cuando dé inicio la Primera RFEF.

La campaña de abonos para la temporada 23-24 estará abierta hasta el 31 de octubre. Los precios establecidos por el club son de 125 euros en fondos, 139 euros en lateral y 239 en tribuna. Los integrantes de la Federación de Peñas pagarán 110 euros en el fondo, habiendo descuentos para jóvenes (90 euros) y para menores (85). Además los abonados que consigan nuevos abonados, obtendrán un 10% de descuento por cada alta.

El carné se puede conseguir tanto de forma online, a través de la web del club, como en las dos tiendas que tiene la entidad, una en los bajos del estadio y otra en el centro de la ciudad.