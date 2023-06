Los entrenadores de las bases del Real Murcia vuelven a acumular varias nóminas sin cobrar. Ni la llegada de Felipe Moreno al club grana allá por el mes de marzo ha aliviado la situación de un grupo que siempre es castigado con retrasos, da igual quién mande en el club e independientemente del momento del año. Incluso en los últimos tiempos, en los que los empleados ya prácticamente cobraban siempre al día, los técnicos de la cantera continuaban cayendo en el olvido.

Esa situación no ha cambiado ni con la llegada de Felipe Moreno. Aunque muchos esperaban que la entrada del cordobés como dueño del club grana acabaría de una vez por todas con cualquier retraso en el abono de las nóminas, especialmente desde que el ahora presidente dijera allá por el mes de febrero que él pagaba «el último lunes de cada mes», nada ha cambiado. Hasta tres mensualidades tienen pendientes los técnicos que se encargan de dirigir a los equipos de las bases.

Según ha podido saber esta redacción de varias fuentes, desde marzo no han percibido lo establecido en sus contratos, llegándose a acumular ya tres mensualidades pendientes, alejándose además de las palabras que también dijo Felipe Moreno en la rueda de prensa del NH Amistad, donde aseguró que una de las claves para sacar adelante el proyecto deportivo del Real Murcia era «cuidar las bases».

Tendrá mucho trabajo pendiente el presidente del club grana para que ese objetivo de cuidar las bases se haga realidad, sobre todo porque en los últimos años la cantera ha caído casi completamente en el abandono. Solo hay que ir viendo la falta de resultados deportivos cuando la Factoría grana había sido hasta hace solo unas temporadas una de las más fuertes del fútbol Regional, llegando incluso a destacar con el equipo juvenil en División de Honor.

Pues ahora mismo todo está completamente en el aire. Los entrenadores acumulan hasta tres mensualidades y la estructura se tambalea a la espera de si se va a renovar o si se va a apostar con continuar con una idea que no estaba funcionando. Javier Recio, como director deportivo murcianista, deberá encontrar un técnico para el filial después de la salida de David Sánchez al Xerez y otro para el División de Honor, donde no continuará Pato. Además no se sabe muy bien que va a ocurrir con la figura de José Mapeka, quien llegó en verano de 2022 de la mano de Agustín Ramos para dirigir las bases. Algunas fuentes indican que el murciano habría presentado su dimisión, sin embargo, no hay ningún comunicado que confirme oficialmente su salida.

Esas mismas fuentes también hablan del descontrol que ahora mismo hay en el club respecto a la Factoría Grana, de hecho aseguran que en los últimos días algunos equipos no han podido trabajar con normalidad al no tener instalaciones para hacerlo.