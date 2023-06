Por mucho que le pese al Fútbol Club Cartagena, que le pesará, el adiós de Pablo De Blasis es inevitable. Nada tiene que ver la actual situación con la vivida hace justo un año, cuando el regreso del futbolista al equipo de su ciudad natal, Gimnasia y Esgrima La Plata, se convirtió en un interminable culebrón. Ahora todo ha cambiado. Desde los componentes de la directiva del ‘Lobo’ -como se conoce al cuadro platense- hasta su estado económico y legal, pasando por el cuerpo técnico. Es cuestión de tiempo, ya que todas las partes están de acuerdo tras los contactos que han mantenido días atrás. Pablo De Blasis será jugador de Gimnasia a finales de julio cuando la Liga Profesional Argentina llegue a su fin.

La historia de Pablo De Blasis con Gimnasia viene de lejos. Tan lejos como su irrupción en el fútbol. Gimnasia siempre ha sido el club del centrocampista desde que tiene conciencia hasta ahora, ya que es el equipo de su ciudad natal, La Plata. Aunque se formó en el Rivadavia, entró en el club platense durante su adolescencia y antes de cumplir los 20 ya estaba debutando en Primera División. Sin continuidad, tuvo un breve paso por Ferro Carril Oeste y una vuelta al Lobo que sigue siendo la última ocasión en la que vistió la camiseta de su equipo.

Desde entonces, Pablo emigró a Europa para jugar en Grecia -Asteras Tripolis-, Alemania -Mainz 05- y España -Eibar y FC Cartagena-, aunque siempre tuvo claro que un día volvería para competir al mejor nivel con Gimnasia. Ese momento llegó el pasado verano, no obstante, la situación de Gimnasia convirtió su regreso en un enrevesado culebrón. Cuando el jugador ya lo tenía todo acordado con la directiva y el cuerpo técnico, el club se topó con una prohibición para fichar debido a deudas de antiguos traspasos.

Pablo ya se había mudado a Argentina con su familia y esperaba una llamada para firmar que no llegaría nunca. Por ello, el centrocampista expresó su enorme decepción con el club antes de regresar al Cartagena. «Cuando tomé la decisión de volver, nunca pensé que el desenlace fuera de esta manera. Hace 10 años no hablé mal de nadie cuando me fui, no lo voy a hacer ahora ni lo haré en el futuro. Ningún jugador es más grande que el club y Gimnasia es más grande que cada una de las personas que lo integran. Espero otra oportunidad y lo haré con el mismo entusiasmo, pero ojalá que el resultado sea distinto», afirmó.

Ahora el resultado será distinto por varios motivos. Gimnasia ha cumplido sus deudas y ha levantado la prohibición de fichar que arrastraba después de cambiar íntegramente de directiva. El proyecto del club es completamente diferente al de hace un año y el nuevo presidente, Mariano Cowen, ya ha expresado su intención de fichar al jugador: «Pablo De Blasis ha sido un embajador de Gimnasia a gran escala después de haber jugado en Europa un montón de tiempo. Nuestra idea es que, en la medida en la que se pueda y que el club esté en condiciones de hacerlo, que vuelva. Tiene las puertas abiertas. En las próximas semanas hablaremos con nuestro entrenador, porque es el que decide los puestos a cubrir, pero estamos en condiciones de incorporar», confirmó la pasada semana para Radio Capital.

Pablo ya ha hablado con Mariano Cowen para acordar el fichaje y sólo queda el visto bueno del técnico de Gimnasia, Sebastián Romero, que está encantado con el posible fichaje después de visualizar horas de vídeos del rendimiento de Pablo De Blasis en la temporada recién terminada según el medio argentino Cielo Sports. Los números abruman: De Blasis ha sido el mejor creador de oportunidades, el segundo mejor asistente de LaLiga Smartbank con 8 pases de gol y el tercero mejor en pases clave. La conclusión a la que ha llegado el cuerpo técnico es que no hay un jugador de sus características en la plantilla y que lo necesitan, por lo que el fichaje es cuestión de tiempo. El adiós de Pablo de Blasis en el FC Cartagena es inevitable.

Pepe Aguilar renueva como técnico del filial

El FC Cartagena informó ayer, a través de un comunicado oficial, del acuerdo de renovación alcanzado con el entrenador del equipo filial, Pepe Aguilar. El cántabro dirigirá nuevamente al segundo equipo albinegro en la que será su cuarta campaña consecutiva a los mandos del grupo después de conseguir el objetivo de la salvación en Segunda RFEF en la última jornada liguera durante el pasado mes de mayo.

Anteriormente, Pepe Aguilar había logrado el ansiado ascenso a la cuarta categoría del fútbol español después de dos temporadas entre la extinta Tercera División y la nueva Tercera RFEF. Lo consiguió en el curso 2021-22 después de una fantástica temporada en la que se clasificó al play off de ascenso como subcampeón y se enfrentó a La Unión y Racing Murcia en la fase regional para vencer más tarde al CD Quintanar del Rey en la final nacional por el ascenso.

En su bagaje total, Pepe Aguilar ha dirigido al filial durante 98 encuentros y ya es centenario con el club después de ponerse al frente del primer equipo albinegro en 3 partidos de Segunda División de la temporada 2020-21 antes de la llegada de Luis Carrión.