El paso de Armando Sadiku por el Fútbol Club Cartagena ha sido una montaña rusa. Las bajas expectativas que generó su fichaje quedaron en el olvido cuando se convirtió en el máximo goleador del equipo y se coló entre los delanteros más en forma de la categoría durante el primer tramo de competición. Sin embargo, tal y como subió, el rendimiento del punta cayó en picado antes del parón navideño. La sorpresa llegó en el mercado invernal cuando el presidente del club albinegro, Paco Belmonte, hizo pública una oferta millonaria por el delantero que terminaría por enrarecer el ambiente y afectar a su confianza. Desde entonces, Sadiku apenas jugó hasta el final de temporada. Ahora, el internacional por Albania termina contrato con el Cartagena sin oferta de renovación y pasa de los dos millones a cero euros.

Armando Sadiku llegó inesperadamente el pasado verano para completar el ataque albinegro tras finalizar contrato con la UD Las Palmas. Una discreta temporada en el Estadio de Gran Canaria con menos de 1.000 minutos disputados en 24 partidos y un bagaje de 4 góles le abrió la puerta de salida del club amarillo. Apareció entonces el Cartagena para darle una oportunidad de redención y el delantero la aprovechó: en pocas jornadas se ganó la titularidad y antes del ecuador de la temporada se convirtió en el máximo goleador del equipo con 7 tantos en 17 encuentros. Para desgracia del cuadro albinegro, ahí se quedó su temporada.

El delantero entró en crisis goleadora en invierno y Paco Belmonte agravó su estado sin intención admitiendo el rechazo de una gran suma por él. «No hemos hecho pública la oferta, pero como no va a salir, lo diré. Llegó una oferta por Sadiku de Japón por muchísimo dinero. Rozaba los dos millones de euros y no va a salir porque está haciendo goles. No podemos permitirnos ese lujo si queremos luchar por algo», afirmó ante el micrófono de La 7.

Las manifestaciones del máximo mandatario ahogaron a Sadiku, que se enfrentó a un ambiente enrarecido cada vez que saltó al campo tras la noticia. Para más inri, el mercado de invierno trajo consigo refuerzos para un ataque que se estancaba con el albano. Ese momento significó el fin para Armando en el Cartagena, ya que desde entonces sólo participaría en 154 minutos más hasta final de temporada. Ni si quiera dos partidos completos en 18 jornadas.

La seguridad de la directiva en el punta, rechazando una oferta que podía sanar las cuentas del club -ahora en números rojos-, contrastó con la poca confianza de Luis Carrión en su jugador en el momento determinante. Sólo volvió a ser titular en el último partido de liga y sus oportunidades rondaron el cuarto de hora de media.

Curiosamente, a pesar de su pobre campaña con el Cartagena, Armando Sadiku ha vuelto a las convocatorias con la selección de Albania de la mano del exjugador del Barcelona Sylvinho confirmando una nueva subida de su particular montaña rusa. El contrato de Armando Sadiku llega a su fin el próximo día 30 y su futuro está lejos del conjunto albinegro. Sin oferta de renovación, el albano ha pasado de los dos millones ofrecidos en enero a los cero euros.