El piloto murciano Pedro Acosta (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada al vencer en solitario y con autoridad en el Gran Premio de Alemania de Moto2 en el circuito de Sachsenring. Este triunfo le permite recortar en cinco puntos la distancia respecto al líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que acabó por delante del británico Jake Dixon (Kalex).

Arbolino suma ahora 139 puntos, por los 124 de Pedro Acosta y ya con el tercer clasificado, el español Alonso López (Boscoscuro), que fue quinto en Sachsenring, con 82.

Tony Arbolino sorprendió a Pedro Acosta en la salida, en la que el surafricano Darryn Binder (Kalex) y el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex) se fueron por los suelos en la curva uno del trazado, pero antes de completarse el giro inicial, el autor de la ‘pole position’ ya estaba en cabeza de la misma.

En la caída también se vio involucrado el español Jeremy Alcoba (Kalex), que fue sancionado con una ‘vuelta larga’ por esa acción, que le relegó a la vigésima tercera posición desde el decimocuarto que ocupaba cuando entró a cumplir la sanción en la curva trece del trazado alemán.

Con Acosta como líder, tras su estela estaban Tony Arbolino, Jake Dixon (Kalex), Alonso López (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex), Somkiat Chantra (Kalex) y Sam Lowes (Kalex), entre otros.

La primera vuelta rápida de Pedro Acosta y en la segunda ya le permitió romper el grupo de cabeza, con Tony Arbolino como el único capaz de seguir la estela del español, mientras que Alonso López superó a Jake Dixon para intentar alcanzar al dúo de cabeza.

Tres vueltas rápidas

Pedro Acosta encadenó hasta tres vueltas rápidas consecutivas en ese tirón inicial para abrir un hueco incluso respecto a Tony Arbolino, sobre el que en el sexto giro ya tenía más de un segundo de ventaja y cuando Arón Canet se iba por los suelos en la curva trece y era tercero.

Poco a poco la situación de carrera se fue clarificando, con Acosta sólido en la primera plaza, Arbolino igual en la segunda y Dixon en la tercera, algo más atrás, Alonso López y Somkiat Chantra se peleaban por la cuarta plaza y en la pelea por el sexto estaban hasta seis pilotos, Celestino Vietti, Manuel González, Sam Lowes, Albert Arenas, Fermín Aldeguer y Sergio García Dols.

Izan Guevara (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2022, fue la siguiente víctima, al rodar por los suelos en la décima vuelta, cuando se encontraba muy lejos de las posiciones de cabeza. Nueve vueltas más tarde sufrió una caída el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Acosta se mantuvo firme en su ritmo, lo que no sucedió tras él, pues Tony Arbolino vio como poco a poco se acercaba hasta él el británico Jake Dixon, en tanto que Somkiat Chantra consolidaba la cuarta plaza y Alonso López hacía lo propio con la quinta.

No tuvo mucha más historia la carrera de Moto2, con un Pedro Acosta lanzado hacia su cuarta victoria de la temporada y con la única incógnita de saber cuántos puntos recortaría al líder del mundial, Tony Arbolino, tras ver la bandera de cuadros.

Pero Arbolino supo mantener a raya a Dixon y el ‘Tiburón’ del Puerto de Mazarrón apenas pudo restar cinco puntos en su lucha por el liderato del campeonato al ser segundo el italiano, delante de Dixon.

Octavo puesto para Aldeguer

Tras ellos, Somkiat Chantra, Alonso López, Manuel González, Sam Lowes, el murciano Fermín Aldeguer, Albert Arenas y Celestino Vietti en ese grupo perseguidor, con Sergio García Dols undécimo, Jeremy Alcoba decimosexto, Carlos Tatay en la decimonovena posición, por delante de Marcos Ramírez.

El murciano, sobre su futuro: «El 30 de junio se sabrá algo»

En su comparecencia ante los medios, Pedro Acosta, que fue preguntado por su futuro, aseguró que no hay novedades, pero insistió en que quiere dar el salto a MotoGP y quiere hacerlo de la mano de KTM. La fecha límite para la decisión es el 30 de junio, dijo. «Confío en ellos, confío en KTM. Tienen muchísimas alrededor mirando por el ‘proyecto Pedro Acosta’, con mucha gente apoyando y viendo qué es lo mejor para nuestra carrera conjunta. Antes del 30 de junio seguro que sabremos algo». En el caso de que KTM no le pueda hacer hueco en la máxima categoría, el mazarronero señaló que «si no hay moto para Pedro Acosta, no hay moto y no se puede hacer magia. Confío en KTM. Ellos sabrán lo mejor para mí y lo que hay que hacer. Pongo todo en sus manos». «Me he sentido muy querido siempre por él y por todo KTM, tanto el equipo de MotoGP como los jefes de arriba o cualquier persona. Desde que yo llegué al Mundial, y en esa época no tenía muchos recursos, me dieron motos para entrenar sin la necesidad de hacerlo y sin que estuviera escrito en ningún papel. Me han apoyado y, siempre que he necesitado algo, si no lo he tenido hoy, lo he tenido mañana. Creo que se están jugando el culo por mí y yo creo que me lo tengo que jugar por ellos».