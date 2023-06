El FC Cartagena sigue trabajando sin descanso en la plantilla de la temporada 2023-24. Tras confirmar la continuidad de Mikel Rico y Damián Musto, el club cartagenerista sigue buscando la continuidad del grupo que tan bien rindió en la segunda mitad de la temporada y por ello quiere conseguir nuevamente la cesión del extremo Óscar Ureña. Según la información de Cadena SER Girona, el conjunto albinegro ya habla con los rojiblancos para firmar una segunda cesión, esta vez por un curso completo. La buena experiencia del hispanodominicano en la ciudad portuaria puede ser clave para su regreso, al igual que la relación con algunos de los futbolistas del Cartagena como Mikel Rico o Jairo Izquierdo, quien intercedió para su llegada el pasado invierno.

Óscar Ureña irrumpió en el primer equipo gironí en la campaña 2021-22 cuando el equipo aún militaba en Segunda División. En la temporada siguiente, ya en Primera, el futbolista catalán de origen dominicano debutó en la máxima categoría jugando tres partidos al inicio de liga, sin embargo, el club vio con buenos ojos su salida en forma de cesión tras unas molestias que no le permitieron seguir el ritmo del equipo. De esa forma llegó a Cartagena en el mercado invernal para aportarle al conjunto de Luis Carrión lo que no tenía: velocidad, chispa y verticalidad. La mala suerte quiso que, cuando los albinegros luchaban por el play off, Ureña se perdiera el final de temporada por una fuerte lesión en los isquiotibiales.