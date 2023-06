El Fútbol Club Cartagena continúa preparando preparando la confección de su plantilla para la temporada que viene y, en primer lugar, se ha propuesto esclarecer el punto de partida. Terminada la temporada y hechos los pertinentes balances, la comisión deportiva trabaja en renovar a los jugadores con los que cuenta y en descartar a aquellos que no han convencido con su rendimiento. En ese contexto encontramos diversos casos como las renovaciones automáticas de Mikel Rico y Musto, supeditadas a la decisión personal de ambos jugadores, la renovación fallida de Borja Valle, que rechazó la oferta del club, o las salidas de futbolistas que terminan contrato y que el conjunto abinegro no pretende retener. En ese grupo entra Pablo Vázquez, un caso peculiar y doloroso para el FC Cartagena.

Después de una temporada llena de sufrimiento y tensión, el conjunto del Cartagonova salvó la categoría in extremis para continuar su andadura en el fútbol profesional. Fue ese verano en el que desde la comisión deportiva entendieron que debían reforzar una de las posiciones más volátiles, la del central. Las salidas de Toni Datkovic y Raúl Navas sólo media temporada después de llegar, además de la de Carlos David, dejaron a David Andújar como única pieza defensiva y la papeleta por solucionar. La solución llegó con Gastón Silva, Pedro Alcalá y Pablo Vázquez para acompañar al que fuera capitán albinegro: dos jugadores muy experimentados y una joven apuesta que terminaría en fraguar.

Pablo llegó al Cartagena procedente del Badajoz, en Segunda B, después de dos campañas brillantes en las que se quedó a las puertas de ascender a LaLiga Smartbank. En la temporada 2019-20, marcada por la pandemia de Covid-19, el central fue una de las sensaciones de la categoría que compartía con el conjunto cartagenero. Marcó cinco goles en 26 partidos con una actuación destacada en Copa del Rey y en la fase de ascenso. Con él, el Badajoz alcanzó la semifinal de la promoción, pero terminó cayendo ante el Barça B. Al año siguiente, el zaguero lo jugó absolutamente todo excepto un partido por sanción anotando tres goles y ofreciendo una asistencia en 26 encuentros. La decepción de caer de nuevo en el play off se vio endulzada por su fichaje con el Cartagena.

Luis Carrión, que conocía al defensa tras haberlo entrenado en el curso 2016-17 en el filial del Córdoba, le dio la oportunidad de aterrizar en el fútbol profesional para continuar su desarrollo. Luis confió en él para su primera campaña completa al mando del Cartagena y el central le devolvió el gesto con un gran rendimiento.

Aunque tardó ocho jornadas en hacerlo debutar, una vez llegó al once, Pablo Vázquez no salió de ahí. Se convirtió en fijo desplegando un gran nivel que le puso en boca de todos con 36 partidos disputados, 2 tantos y un pase de gol. Llegó a ser el mejor defensa del equipo, el favorito de la afición, y renovó automáticamente después de jugar 25 partidos acorde a una cláusula en su contrato, no obstante, todo se ha derrumbado en su segunda campaña con la camiseta albinegra.

En el curso recién acabado, Pablo ha pasado a un segundo plano incómodo por culpa del buen nivel de Kiko Olivas y Pedro Alcalá que le ha mantenido en el banquillo en 22 encuentros, además de los 2 que ha pasado sancionado. Su rendimiento en los 21 partidos disputados no ha sido suficiente para convencer a la comisión deportiva, que dejará expirar su contrato. De esta forma, el central que en una sola campaña se ganó a la afición cartagenerista por su solidez e implicación se marcha dando un paso atrás que duele en el Cartagonova.