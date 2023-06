La campaña de abonos del Real Murcia no ha llegado con un ‘pero’. La campaña de abonados del Real Murcia ha empezado con muchos ‘peros’. Y es que pocos detalles de este periodo de venta de carnés han convencido a los aficionados murcianistas, que no tardaron ni un momento en mostrar su descontento a través de las redes sociales. Los precios, que siempre son motivo de debate, en esta ocasión han quedado en un segundo plano dentro de una lista de críticas muy larga y que significan el primer tirón de orejas a Felipe Moreno en su etapa como presidente del Real Murcia.

Nada más presentarse la campaña de abonos el pasado jueves, se pasó de la expectación y la ilusión al enfado. Un enfado que no tardaron en expresar los abonados al sentirse «olvidados» y «perjudicados». ¿Por qué? Porque no entienden que el club grana no les haya premiado por su fidelidad, eliminando el descuento que siempre se hace a los que renuevan su carné. Si hasta ahora eso era una norma fija, en esta temporada, la primera de Felipe Moreno, los socios han sido situados al mismo nivel que las nuevas altas. Así, no habrá premio por mantenerse al pie del cañón año tras año. Tanto el que renueve como el que se una este curso a la familia murcianista pagarán lo mismo -125 euros en fondos, 139 euros en la tribuna lateral y 239 en la preferente-.

Unas tarifas que son más elevadas que el pasado curso, pero que la mayoría más o menos da por buenas porque considera que hay que colaborar y que desde Nueva Condomina se está preparando un proyecto ambicioso, sin embargo, a los responsables murcianistas también les han llovido las críticas por la desaparición de algunos descuentos que ayudaban a aliviar los bolsillos de los aficionados.

Nada más conocerse las tarifas, muchos no tardaron en cuestionar la ausencia del abono familiar, que en ocasiones permitía descontarse hasta un 25% en el precio, o de la rebaja de la que se beneficiaban los que están en una situación de desempleo.

Pues independientemente de que sean varios miembros de una misma familia los que tengan su carné del Real Murcia, en este caso, esa circunstancia no les dará ventaja en el precio. Tendrán que pagar su abono completo, sin descuento, y eso ha hecho que muchos aprovechen las redes sociales para expresar su malestar y criticar al club por una campaña en la que, además, los ya abonados se sienten de segunda fila.

Y es que, no solo pierden ventajas respecto a cursos anteriores si no que además ven cómo el perjuicio va en aumento desde que Felipe Moreno se ha hecho cargo con el club, recordando que durante siete partidos del pasado curso, sus carnés quedaron completamente devaluados al ponerse en marcha promociones con las que cualquier aficionado podría acudir a Nueva Condomina por uno, tres o cinco euros.

Eso sí, este verano podrán pagar menos si consiguen captar a nuevos abonados, y aquí es donde el enfado ha ido en aumento, criticando al club por querer convertirles en comerciales, cuando esa tarea tendría que ser ejercida por los propios empleados de la entidad.

Un mensaje totalmente vacío

Han sido tantas las críticas que ha recibido la campaña de abonados que no se salva ni el ‘leivmotiv’, y eso que Felipe Moreno señalaba durante la presentación que cuando lo vio por primera vez se le habían puesto «los pelos de punta». Pues los aficionados sintieron justo lo contrario, calificando la campaña de «sosa» y «vacía», con una cartelería sin ningún motivo murcianistas, con imágenes en muchos casos de recurso y con un lema que poco tiene que ver con la entidad, muy alejado de todo lo que se ha vivido en los últimos años.