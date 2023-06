El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la pole en el Gran Premio de Canadá, octava cita del Mundial, en una sesión marcada por la aparición de la lluvia en la Q2, con el piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) tercero.

Verstappen volvió a ser el mejor en un sábado complicado y donde fue decisivo el momento en el que salir a la pista y el juego entre el neumático de lluvia y seco. Las condiciones cambiantes no impidieron el primer puesto del líder del Mundial, mientras Alonso vio escaparse el segundo por una bandera roja y 200 metros. El piloto alemán Nico Hülkenberg (Haas) sí tuvo tiempo de completar su vuelta y ponerse segundo.

Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa de Fernando Alonso



Es rápido hasta para cambiarse de ropa el tío 😂🤣#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/1bRFZEsIaJ — DAZN España (@DAZN_ES) 17 de junio de 2023

El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó octavo la calificación para el Gran Premio de Canadá, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y, por ese motivo, arrancará undécimo este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Sainz, de 28 años y que es sexto en el Mundial -con 58 puntos, 112 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá desde la 'pole' este domingo- acabó octavo la cronometrada principal, pero fue investigado por obstaculizar al francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) durante la primera ronda (Q1) de la misma; y acabó siendo sancionado con la pérdida de esos tres puestos en parrilla.

Con un ojo en el radar y otro en la pista, la sesión cronometrada en el trazado Gilles Villeneuve empezó con una bandera roja nada más arrancar por una avería de Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Lo importante era no cometer errores y en la Q1 no hubo sobresaltos hasta que, con el tiempo cumplido, Pierre Gasly (Alpine) casi tiene un grave accidente con un Sainz que no le vio llegar en vuelta.

Las gotas se convirtieron en diluvio y la Q2 se cobró víctimas ilustres como un Charles Leclerc (Ferrari) muy enfadado por no haber entrado antes a por ese neumático blando; Sergio Pérez (Red Bull), por tercera vez seguida sin llegar a la Q3, y un Lance Stroll (Aston Martin) también contrariado por sus altas expectativas en casa.

Los supervivientes de la Q3 se enfrentaron al aguacero, pero ahí estuvieron acertados quienes se pusieron primero en la cola de salida del 'pit-lane'. Verstappen, en cabeza, aprovechó el mínimo de adherencia que quedaba en el trazado canadiense para marcar un tiempo sin rival (1:25.858) y Alonso estuvo también rápido.

El asturiano se colocó segundo pero una bandera roja a seis minutos de la de cuadros, por un accidente de Oscar Piastri (McLaren), congeló la sesión con Alonso a 200 metros de mejorar su tiempo. A Hülkenberg sí le dio tiempo por los pelos y el alemán se hizo con el segundo puesto en parrilla, mientras los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell saldrán cuarto y quinto.

Fernando Alonso: "Fue una crono difícil, tenemos un coche muy fuerte"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró "contento" con la tercera posición de la parrilla del Gran Premio de Canadá, aunque pudo ser segunda si no es por una bandera roja en un sábado "muy complicado", en busca de un buen resultado el domingo con un "coche muy fuerte".

"Muy contento, una crono muy complicada. Hubiésemos estado en primera línea sin la bandera roja de Piastri al final. Me quedo contento con la tercera posición. Había muchas posibilidades de cometer un error hoy, y fue una crono difícil de ejecutar", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo valoró ese tercer puesto en un sábado marcado por la lluvia y los accidentes, como el del McLaren que le impidió completar una vuelta rápida que le hubiese dado la primera línea de salida. "El año pasado cogimos muchos riesgos, estuvimos fuera de nuestra posición y luego el domingo acabas en la posición natural de tu coche", apuntó.

"Este año es una situación diferente. Tenemos un coche muy fuerte, un coche que nos permite luchar por podios. Prefiero este año salir de una posición peor pero ojalá tener mañana un ritmo bueno", añadió, recordando las malas pasadas del Alpine.