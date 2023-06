Alejandro Gómez acaba de cumplir su decimocuarta temporada en el UCAM Murcia CB. Trece de ellas en la ACB, doce de manera consecutiva. Su deseo cuando aterrizó en la capital del Segura siempre fue el de crecer cada vez más. Y parece que sigue intacto después de alcanzar los mejores registros del club en la máxima categoría. Por segunda temporada consecutiva, el UCAM se quedó a una victoria de volver a repetir su presencia en un play off en un año en el volvía a comprobar la exigencia de compaginar su calendario habitual con el de la Champions League. Si la experiencia es realmente un grado, el UCAM ha afrontará la próxima temporada mucho más preparado después de un año en el que los números puede que no muestren todas las dificultades que ha debido sortear.

¿Cómo valora la temporada, sobre todo tras volver a disputar doble competición?

Con la dificultad que esperábamos y con otras nuevas. Hemos intentado mejorar el tema de los viajes y tener más descansos, pero aún así nos ha costado. Físicamente el equipo lo ha notado y, siendo un poco resultadistas, después de que nos eliminase Unicaja Málga, el equipo ha estado mejor. Estoy seguro de que si no hubiéramos jugado en Europa, en referencia al desgaste de los viajes, hubiéramos tenido mejores resultados en la ACB. Se hubiesen visto menos nuestras costuras y varios jugadores habrían estado mejor.

En cuanto a números el equipo ha firmado uno de sus mejores balances al término del curso en la ACB. Sin embargo, parece que no ha conectado con la grada…

Hay partidos que a lo mejor no hemos estado al nivel que nos gustaría o con nuestra identidad de luchar cada uno de ellos. Quizá mucha gente a lo mejor esperaba ver al principio de temporada ese dinamismo o gente más física, pero no todos los años son iguales ni todos los jugadores son iguales. Lo importante es que el equipo ha sido capaz de recuperarse y sacar el año adelante. Hemos visto ejemplos como los del Andorra o Burgos, de equipos como el nuestro que se dejan ir, se hunden e incluso bajan. A nosotros no nos podía pasar eso, y en ese sentido el cuerpo técnico y toda la gente de alrededor, ha ayudado para que, a pesar de no tener esa conexión con el público como otros años, que creo que es muy importante tenerla, hayamos sacado un buen resultado.

¿Han llegado a alguna conclusión de por qué no se competía en ciertas ocasiones fuera de casa?

Cuando juegas fuera de casa en ACB es muy difícil porque te están esperando, vienen adversidades y para reponerse de ellas tienes que tener jugadores que sean capaces de decir: ‘Aquí estoy yo’. Que sean capaces de tirar del grupo y que le sigan. Creo que este año, en algunos momentos, no hemos podido. No porque no hubiera gente que no quisiera hacerlo, pero en algún momento dado, ya sea por lesiones, por calidad o por diferentes situaciones, pues no ha aparecido ese jugador que arrastre al resto. Lo que sí te digo es que un equipo que no tiene carácter no gana en la pista del Pinar Karsiyaka con el ambiente que había. Pero para ganar necesitábamos mantenernos anotando. Otras temporadas siempre aparecía alguien y este año han habido partidos en los que estábamos huérfanos en ese sentido.

¿Cree que ha faltado carácter en la plantilla?

Totalmente. A veces hay jugadores que sí que lo tienen, pero vienen aquí y aparecen problemas como que su familia no se adapta, no encaja en el vestuario o no le va el rol. Entendíamos que había jugadores que sí iban a tenerlo, pero no es algo matemático. Un jugador es una persona con sentimientos y problemas, con una vida como los demás. A veces lo que sucede a su alrededor, y la mezcla con otros compañeros, hace que pase eso. Desde fuera hemos visto, yo el primero, que al equipo le ha faltado carácter. Pero no por desidia o por no querer, sino por las circunstancias que han pasado.

¿Uno de los problemas ha estado en la asignación de roles? Por ejemplo, Jordan Davis se acabó marchando al no aceptar el suyo y a James Anderson se le fichó para desempeñar funciones que ya no realizaba.

El problema es que tú hablas los roles con ellos antes. Jordan Davis tenía claro a lo que venía este año, pero llegó cambiado. Tiene una serie de cambios en su vida, en su entorno, y cuando empieza la temporada quiere tener un rol distinto a lo que habíamos hablado y a lo que esperábamos de él. Era su tercer año y para mí era fundamental. Estamos hablando del mejor jugador en robos en primera línea de la liga, y pasa de eso a no defender, a tener problemas o a realizar lanzamientos que no son suyos. El tema de James Anderson está consensuado con él, acepta la oferta de Murcia, que estaba por debajo de lo que ganaba, precisamente para cambiar su rol a uno más ofensivo. Digamos que, a priori, tú y yo podemos pactar una serie de cosas, y luego las situaciones tanto físicas como de otros compañeros, hacen que no encajen como habíamos pensado. No tienen por qué encajar. Pero es que a veces ocurre todo lo contrario y no lo cuenta nadie. Jugadores con un rol menos importante pasan a tenerlo. Es algo que le pasa a todo el mundo y aquí las matemáticas normalmente valen para tener un apoyo en la estadística, pero en este tipo de cosas es donde influye el carácter de las personas.

Sobre este mismo asunto… ¿Chocaron los roles de Travis Trice y Jordan Davis?

Creo que en algunos momentos del año pasado Jordan [Davis] entendía que él podía jugar al uno, y que podía hacer algunas cosas que hacía Isaiah Taylor. Este año quizás lo pensaba todavía más viendo las limitaciones que podía tener Travis Trice al tener que adaptarse. Creo que por ahí, efectivamente, no existía esa conexión a veces entre los dos al estar juntos en la pista. Podría haber sido un buen acople, porque cada uno tenía lo que le faltaba al otro y creo que ser un equipo es eso. Si tú tienes unas virtudes y yo unas deficiencias, pues tú me ayudas. Y lo mismo al revés. Pero lo que te decía antes, los egos y las circunstancias de los partidos hacen que los jugadores entiendan su rol y encajen. Y otras veces no. Este año hay jugadores que no han encajado al cien por cien, no porque no quieran, sino porque hay cosas intangibles que suceden en los vestuarios que unas veces podemos controlar y otras no.

No se ha dado la química en el vestuario de otras temporadas? Como en el inicio de la anterior, por ejemplo.

Ojalá el problema hubiera sido tan evidente este año porque lo hubiéramos atajado. El problema es que se llevaban bien entre ellos y había una buena relación. Salvo en cosas puntuales como el caso de Jordan Davis, el resto era bueno. El problema es que eran buena gente, que remaban, que tiraban del carro… pero a lo mejor a alguno le faltaba dar ese paso más para ser líder. Ese tipo de cosas es lo que puede que haya pasado este año. Pero en ningún momento he visto al equipo que no quisiera o que hubiera que darle un toque como en otras ocasiones. Pero a veces hay gente que no puede remar lo fuerte que tú quieres. No tengo duda de que este año los jugadores remaron a donde marcaba Sito y el club, pero a veces no con esa fuerza necesaria por los problemas físicos, psicológicos, lesiones…

El club se ha caracterizado estos años por dar estabilidad a los jugadores. ¿Le sorprende lo que ha ocurrido estos meses con varios casos que han pedido marcharse como los de Lima, Davis o Trice?

Es algo que está ocurriendo constantemente en todos los equipos. El mercado ahora es diferente, hay menos jugadores y más oferta, por lo que tienen la posibilidad que no tenían antes de poder irse. Cada vez más tienen esa libertad y es más difícil fidelizar a los jugadores. También es más difícil que a los jugadores se les puedan decir las cosas o que sus entornos ayuden. Ahora mismo, cualquier agente le dice algo a su jugador y cambia de agente. La crítica ahora se lleva peor a los jugadores y es complicado que se enganchen y que lo entiendan. Si estás en un equipo grande y te pagan mucho al final aceptas que te digan cosas, pero en un equipo como el nuestro, donde en algunos casos renuncian a dinero por estar, a veces dicen que hasta aquí hemos llegado y cambian a sitios donde a lo mejor tienen menos presión o más facilidades de poder jugar.

En el caso de Lima, ¿qué hay de cierto en lo que se decía que no se llevaba bien con Sito Alonso?

Creo que la pregunta de por qué se fue Lima la contestó él en la rueda de prensa. Podemos darle muchas vueltas y ojalá fuera tan fácil como para decir que se fue por Sito. Si fuera así te lo diría. Pero creo que eso no es lo que nos dijo Lima. Hay momentos en los que la gente toma una decisión y nosotros apostamos mucho en ese contrato. A mí me han llegado un montón de rumores como a vosotros, pero yo no les doy crédito. Solo digo que ese acuerdo era muy importante y que el club apostaba mucho por él, porque creíamos que era una pieza importante del equipo, como también lo eran Isaiah Taylor y James Webb. Creo que Lima quiere lo mejor para el UCAM Murcia y desde fuera me consta que nos sigue, y yo le deseo lo mejor para él y para el Unicaja. Que se recupere de la lesión y le vaya todo fenomenal.

Se encuentra a la búsqueda de un base. ¿Va a apostar por un perfil más director después de que el equipo haya sufrido en sus últimas experiencias con jugadores anotadores?

Te voy a ser muy claro, tal y como está el mercado, buscamos al mejor jugador posible para el puesto titular de ‘uno’. Ya lo acomodaremos con los que tenga alrededor. El mercado no está como antes, no puedes escoger lo que tú quieras, por lo que buscamos al mejor jugador posible con unas características claras y que pueda jugar físicamente. Es una liga en la que la adaptación es complicada y los equipos que triunfan son los que menos arriesgan, los que se mantienen y se pueden permitir el lujo económico de fichar a jugadores que ya sabes que funcionan. Nosotros no tenemos esa posibilidad, por lo que vamos a buscar al mejor posible y adaptar el equipo a ese jugador, ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo.

Entonces, se va a montar el equipo alrededor del base…

A todos, hay que montar a todo el equipo. En esa posición y en otras que son claves. Sin embargo, no podemos tomar decisiones hasta no saber quiénes son los jugadores en los que tenemos que fijarnos para que lleven las riendas del equipo y cómo arroparlos.

Un asunto que se comenta en los últimos años es que un porcentaje elevado de jugadores que vienen suelen ser de la agencia de David Carro.

Mira, el UCAM Murcia no tiene la facilidad que tienen otros clubes para que las agencias le abran las puertas. Nosotros no aceptamos que se nos trate como un mercado de segunda, y hay gente que lo que no puede colocar en otro sitio te lo intenta colocar a ti. Eso no me vale. Normalmente acabo discutiendo con todas porque tenemos desencuentros al no ser conformistas. Eso va cambiando, y agencias con las que no trabajamos nada, pues a lo mejor este año tenemos cinco jugadores. Y con las que trabajamos mucho, a lo mejor solo tenemos a uno. No tiene nada que ver, nosotros intentamos tener los mejores jugadores posibles, no lo que nos ofrecen. Yo no hago caso a nadie que me diga que este tío es buenísimo. Primero me siento con el cuerpo técnico, lo analizamos y luego pregunto de quién es. Hay gente que te ayuda más a conseguir un fichaje y gente que te ayuda menos. Pero hay momentos de esas agencias y esas situaciones. Esa es la realidad. No tenemos ninguna animadversión y vamos a por todo. No voy a fichar a un tío porque sea de una agencia si el que me gusta es de otra.

¿Hay agencias que os tienen vetados?

No, tampoco. Hay agencias que se llevan mejor con otros clubes, pero esto funciona así. Para que quede claro, nunca una agencia nos ha obligado ni nos ha metido un jugador ni hemos tenido necesidad de estar subrogados a ella. Somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Nunca he hecho eso. Lo que pasa que para meterse con Alejandro Gómez, aparte de Sadiel Rojas, también existe el tema de las agencias. Y mañana existirá otra cosa. Porque Alejandro Gómez no se pliega y no hace las cosas como el resto, eso es verdad. Pero voy a seguir haciéndolo, porque si lo hacemos como los demás estaremos donde están los demás. A lo mejor no me han vetado a mí, los he vetado yo a ellos porque a lo mejor me han hecho una enganchada. Hay mil cosas alrededor de un fichaje que no son vox populi y no se cuentan.

Va a ser la primera temporada sin José Luis Mendoza. ¿Hay algo que vaya a cambiar o que se vaya a mantener?

Es una de las cosas más complicadas de esta temporada, porque es la persona que lideraba esto y que creía en cómo hacíamos las cosas. Muchas veces, en momentos de problemas o enfrentamientos, lo tenías ahí, para animarte a seguir hacia adelante. La enfermedad también la sentimos como algo nuestro y el fallecimiento fue un palo, un momento muy complicado para todos nosotros. A partir de su marcha, solo tengo palabras de agradecimiento para Lola, la presidenta, su viuda, porque desde el minuto uno lo que me ha dicho es que vamos a continuar con el legado de José Luis y a hacer las cosas igual. No solo me ha dado la misma libertad que teníamos, sino que me ha mostrado su apoyo y sus ganas de seguir con el baloncesto. Solo puedo hablar maravillas de ella y de toda la familia de cómo se han comportado desde que no está José Luis. A ellos también les reconforta saber que es una cosa en la que su padre y su marido estaba involucrado, y hacer las cosas de la misma manera, y a ser posible todavía mejor, a modo homenaje, es algo por lo que también trabajamos.