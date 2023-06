Pedro Acosta no sólo tiene que hablar en la pista los dos próximos fines de semana, en los que se disputan los grandes premios de Alemania y Holanda de forma consecutiva. También tiene que hacerlo en los despachos, ya que se está decidiendo su futuro. El piloto de Mazarrón tiene claro que el próximo año quiere subir a MotoGP pese a que cuando comience el campeonato sólo tendrá 19 años. Y KTM, que le ha recomendado que sigua un curso más en Moto2, no quiere perder a un joven que ha roto moldes pese a que considere que es pronto para dar el salto a la categoría reina. Por eso, desde Austria, donde está la sede de la firma, están trabajando para tener una quinta moto en MotoGP en 2024, que pilotaría Pedro Acosta, como ya informó ayer este diario.

«No sé nada (de su futuro), pero estas dos semanas van a ser decisivas, porque va a ser difícil tomar una decisión. Alguien estará rompiéndose la cabeza en los despachos, pero yo tranquilo, a lo mío y no cometer errores por presiones tontas», explicó ayer en DAZN, tras la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Alemania, ‘El Tiburón’ de Mazarrón. Y demostró que no le están afectando las decisiones sobre su futuro al marcar el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos, donde sólo se celebró una sesión, la Q1, en seco.

El próximo 30 de junio está marcado en rojo en el calendario. Si KTM no le garantiza una moto en la máxima categoría, quedará liberado para negociar con cualquier escudería: «Hay que escuchar todas las opciones que vengan. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y será importante», dijo, aunque lanzó un mensaje claro y contundente: «Mi objetivo es seguir en KTM. Llevo cinco años vestido de KTM y me ha venido bien para mi crecimiento personal. La gente de KTM me está ayudando a ampliar el nivel y no sería malo estar otro año aquí», comentó.

Honda, que necesita dar un giro a los resultados de los últimos años, está al acecho. La firma japonesa está dispuesta a tirar la casa por la ventana para hacerse con los servicios de Acosta. Pero el murciano quiere quedarse en KTM y los austríacos están trabajando para tener una quinta moto. La vía podría ser a través del Team Ajo en el que milita actualmente el murciano. Esta opción garantizaría al mazarronero tener una motocicleta con asistencia directa de fábrica, como ocurre con que la estructura que dirige Aki Ajo tanto en Moto2 como en Moto3. La clave está en un acuerdo entre KTM y Dorna, que tampoco vería con malos ojos ampliar la parrilla de MotoGP después de la sensible baja sufrida este año por la ausencia de Suzuki.

El mazarronero brilla en seco, y Aldeguer, en mojado

Los entrenamientos para el Gran Premio de Alemania vivieron ayer en el circuito de Nürburgring dos sesiones de Moto2 con condiciones muy diferentes de la pista en ambas. En la Q1, en seco, Pedro Acosta logró la primera plaza con un registro de 1:23.979, concluyendo sexto el también murciano Fermín Aldeguer (1:24.484) y octavo Tony Arbolino (1h:24.707), líder del Mundial y máximo rival del murciano en la lucha por el Mundial de Moto2.

La Q2, celebrada por la tarde, se realizó con la pista mojada, por lo que los tiempos fueron peores que en la Q1. En estas condiciones, Tony Arbolino fue el mejor con 1:26.859, mientras que Fermín Aldeguer demostró sus buenas dotes bajo lluvia para ser segundo con 1:27.107. Acosta no arriesgó y fue decimocuarto con 1:30712, a casi cuatro segundos del mejor.