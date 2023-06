El Lorca Deportiva ya tiene a su entrenador para la temporada 2023-2024, Jorge Perona, cuyo objetivo no es otro que el ascenso de categoría como campeón del grupo XIII de Tercera División.

Perona, de 41 años, es un recién llegado a los banquillos, ya que dejó el fútbol no hace mucho. Como primer entrenador ha estado en el Archena y Racing Murcia, la pasada campaña.

«Desde que me retiré del fútbol como futbolista, mi sueño era entrenar al Lorca Deportiva. Solo pido que sea un club estable institucionalmente, que todos rememos en la misma dirección y seguro que los objetivos los cumpliremos. No me pesa la presión. El Lorca Deportiva tiene que estar la próxima temporada en Segunda RFEF. No vale otra cosa aunque para ello tendremos que trabajar mucho. Con el nombre no se asciende. Las comparaciones son odiosas y no vamos a ser el Águilas de la pasada temporada. Allí había un equipazo plagado de jugadores de superior categoría con un presupuesto altísimo», dijo el nuevo preparador, quien estará acompañado por Raúl Campuzano, como segundo entrenador, José Manuel Montoya, preparador físico, y Salus Campuzano, como ayudante.

Por su parte, el director deportivo, David Navarro ‘Peki’, dijo que solo van a seguir de la pasada temporada Fresneda, Moha, Peli y Albert. Los jóvenes Mendizábal y Mario Aznar tienen contrato en vigor. Se pretente al continuidad de Dani Bermejo. «No voy a ocultar nuestro interés por Andrés Carrasco. Le hemos hecho una oferta, pero sabemos que también tiene de otros equipos de superior categoría. Tambien interesa Adri Miñarro, lorquino que ha militado en el Águilas», explicó.