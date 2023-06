El Real Murcia sigue sin entrenador. Y, por las informaciones que salen de Nueva Condomina, parece que todavía van a pasar algunos días antes de que los aficionados puedan conocer de forma oficial el nombre del elegido para sentarse en el banquillo grana. Sin embargo, los murcianistas no son el único equipo de la Primera RFEF que anda dándole vueltas a la contratación del técnico. Otros once están más o menos en la misma situación de los murcianos, sin tener muy claro a quién otorgar los mandos de sus plantillas. Y hasta catorce, aunque parecen tener claro al elegido, dado que en muchos casos apostarán por la continuidad, todavía no han hecho oficial la confirmación. Así, a un mes para que se dé el pistoletazo a la pretemporada, la mitad de banquillos de la Primera RFEF sigue en el aire.

El Real Murcia aparece en el pelotón de los rezagados junto a Córdoba, Lugo, Ponferradina, Real Unión de Irún, Sabadell, SD Logroñés, Linares Deportivo, San Fernando, Algeciras, Ceuta y Fuenlabrada. Estos doce clubes ni tienen entrenador ni parece que vayan a tenerlo en las próximas horas, y es que todos ellos están de ‘casting’, relacionándose con muchos técnicos pero sin una opción favorita. De hecho, este miércoles solo parecía avanzar el Ceuta, que de nuevo tiene a tiro la renovación de José Juan Romero, según publicaban algunos medios locales. Aunque se esperaba que con Felipe Moreno en Murcia hubiese novedades sobre la contratación del próximo entrenador grana, en la que trabaja Javier Recio, todo parece con más calma de la prevista en Nueva Condomina. Salvo que el viernes se avance algo, no será hasta la semana que viene cuando ya se oficialice el nombre del elegido. Doce confirmados En el lado opuesto de los rezagados aparecen los más eficaces a la hora de planificar el próximo curso. Y es que hasta doce clubes ya cuentan con entrenador, en algunos casos después de apostar por la continuidad del técnico que ha cerrado la campaña 22-23. Este mismo martes, la UD Ibiza, descendido de Segunda División, presentaba a Guillermo Fernández Romo. Otros de los que iniciará una nueva aventura son Raúl Llona, que dirigirá a la Cultural Leonesa tras dos campañas en la SD Logroñés; Javier Medina, ya presentado con el Antequera, y Carlos Cura, que da el salto al primer equipo del Rayo Majadahonda. Además, el Atlético Baleares lo tiene todo cerrado con Tato. Continuarán Sergio Pellicer en el Málaga, Dani Ponz en el Unionistas, Rafa Márquez en el Barcelona B, Sergio Francisco en la Real B, Gonzalo Riutort en el Cornellá, Santi Castillejo en el Osasuna Promesas, y Miguel Rivera, que acaba de renovar con el Melilla. Y por último está el grupo de clubes que todavía no ha hecho oficial el fichaje del entrenador, pero que sí tienen muy avanzadas las negociaciones, hasta el punto de que solo falta la confirmación. Aquí aparecen los nombres de Rubén de la Barrera en el Deportivo de la Coruña, de Tevenet en el Atlético B, de Abel Gómez en el Recreativo de Huelva, de Sandroni en el Intercity, de Javi Rey en el Arenteiro, de Claudio Giráldez en el Celta B, de Aitor Calle en el Sestao River, de Víctor Bravo en el Teruel, de Javi Moreno en el Tarazona, de Daniel Vidal en el Nástic de Tarragona, de Antonio Iriondo e el Atlético Sanluqueño, de Juan Antonio Milla en el Recreativo Granada y de Vicente Parras en el Alcoyano.ç La campaña de abonos se conocerá esta mañana en Nueva Condomina Después de muchos días ya sin noticias frescas del Real Murcia, los aficionados murcianistas conocerán hoy los datos de la campaña de abonados para la temporada 2023-2024, en la que los granas se lanzarán a por el ascenso directo a Segunda División. Sin todavía muchos detalles del proyecto deportivo -solo se conoce que Javier Recio será el encargado de confeccionar la plantilla-, el club empezará por el apartado social, poniendo en marcha una campaña que pretende superar los 15.000 carnés vendidos. Felipe Moreno y su consejo de administración ha citado esta mañana a los medios de comunicación en el palco de honor de Nueva Condomina, donde se dará a conocer tanto el cartel de la campaña, el lema y lo más importante, los precios que tendrán que pagar los aficionados que quieran tener una butaca propia la próxima campaña en Nueva Condomina. El acto comenzará a las 12.30 horas y a él, según anunciaba la entidad grana, además del consejo de administración, presidido por Felipe Moreno, también asistirán patrocinadores y representantes de las instituciones. En estos últimos días se ha deslizado desde el club que habrá una liguera subida en el precio de los carnés, un dato que de confirmarse pondría en duda una de las promesas de Felipe Moreno, que siempre dijo que no quería ver butacas vacías. Otra de las novedades podría ser que los abonados que trajeran nuevos socios, se beneficiarían en un descuento al sacar su propio carné. El pasado curso el Real Murcia llegó a los doce mil abonados, por lo que se quiere superar esa cifra este verano. Aunque desde el club se llegó a hablar de llegar a los 18.000, finalmente se pondrá un objetivo menos ambicioso. Se habla de poder convencer a 15.000 aficionados para que acudan a las taquillas a por su carné.