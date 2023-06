El FC Cartagena ya tiene a su nuevo líder de vestuario. Víctor Sánchez del Amo fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de la entidad cartagenerista en una mañana donde se hacía notar la ilusión en el ambiente y las ganas por comenzar el proyecto. El técnico madrileño estampó su firma con la entidad albinegra hasta el 30 de junio del 2025 y, aunque en su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación no lo expresase de forma explícita, asume el reto de intentar pelear los puestos play off y seguir perpetuando la línea ascendente en la que se encuentra el conjunto cartagenerista.

Club y técnico unen sus caminos en un momento sustancial para ambos. El FC Cartagena inicia una etapa decisiva tras la salida de Carrión, que ha sido seña de identidad del conjunto albinegro prácticamente desde su aterrizaje a la división de plata del fútbol español. Y Víctor, que contaba con más propuestas, apuesta por la ciudad trimilenaria como lugar idóneo para su vuelta a los banquillos y para seguir progresando profesionalmente.

«La decisión fue muy fácil y muy rápida. Hablando con la directiva, ya comenté que los proyectos donde yo me involucre me encanta rodearme de personas en las que rebosen humildad, empatía y ambición. Cuando me explicaron el proyecto del FC Cartagena mas lo que yo ya sabía de ver la trayectoria que lleva estas últimas temporadas, para mí ha sido muy sencillo involucrarme y querer estar dentro de ese proyecto», explicó este miércoles, en un acto de presentación en el que estuvo acompañado por el presidente, Paco Belmonte, y el director deportivo, Manolo Sánchez Breis.

Ambos, Paco Belmonte y Breis, dieron las gracias al nuevo inquilino por afrontar el proyecto del Cartagena, también destacaron que Víctor reúne por completo «el ADN necesario que se buscaba en un entrenador para crecer de la mano» de quien consideran la «la persona adecuada con la que darnos la mano y seguir creciendo».

Seguidamente, el propio Víctor Sánchez del Amo se definió como un entrenador «cercano» que pone el foco en ser primero «entrenador de personas», y partiendo de esa base, explotar al máximo las capacidades de sus futbolistas. El mister destacó la importancia de sorprender a sus rivales de cara a la competición. “Quiero que mi equipo sea competitivo y equilibrado, que tenga recursos para ser competitivo en todos los momentos que se nos presenten en los partidos, por diferentes y numerosos que sean. Si tienes la capacidad de manejar a nivel táctico varios recursos, creo que hay que explotarlos”.

La faceta defensiva, aspecto a corregir

Uno de los primeros factores en los que Víctor hará hincapié en su llegada a Cartagena será en la parcela defensiva. “El FC Cartagena tuvo comportamientos muy buenos la temporada pasada, sobre todo en fase ofensiva, pero sin balón ha sido uno de los equipos más goleados de la categoría y eso es un aspecto que hay que trabajar para corregir”.

«La unión será la base de toda la capacidad competitiva que se pueda tener, y no solo dentro del vestuario, sino en todo lo que nos rodea, vamos a trabajar en ello para aspirar a lo máximo. Es el ADN que tenemos, tanto yo como mi cuerpo técnico, nuestra mentalidad ganadora la intentaremos trasladar a todos los jugadores que tengamos», añadió, antes de lanzar un mensaje prudente, cauteloso, sobre las metas a las que aspira el FC Cartagena.

«Haremos que el proyecto del club como viene estas temporadas pasadas, siga creciendo, y que cuando termine cada temporada sigamos estando un peldaño más arriba. La importancia de las temporadas es la importancia del presente, y nos motiva el presente, ese reto de seguir haciendo crecer al Cartagena con la máxima ambición», concluía Víctor Sanchez del Amo.

En ese sentido, Victor Sánchez del Amo recordó que en otros clubes en los que entrenó anteriormente –Getafe, Sevilla y Olimpiacos, como segundo técnico, y Deportivo de la Coruña, el propio Olympiacos, Real Betis y Málaga CF como primero– ya vivió «la ambición de conseguir retos», y el que ahora le ofrece el FC Cartagena también es «muy importante».