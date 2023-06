Felipe Moreno está cabreado. Muy cabreado. Todo porque se ha comprado un club, el Real Murcia, con treinta millones o más de deuda y a las primeras de cambio le llegan embargos. No sé qué pensaba Felipe, no sé si creía que por llegar él con su cara de no haber roto un plato en la vida, de repente los acreedores se iban a esfumar. Pero no solo está enfadado con eso. También está enfadado por las púas que le ha dejado Agustín Ramos de esta temporada ya acabada. Ahora resulta que el desconfiado de Felipe Moreno, el mismo que no ingresó un euro en el club hasta que no estuvo dentro, el mismo que defendía ante todos su decisión de asegurar su inversión, aterrizó en el Real Murcia a ciegas, sin saber qué se cocía en los despachos y sin tener ni idea del desfase presupuestario.

Qué quieren que les diga, que no me lo creo. Y ustedes tampoco deberían creérselo. No porque se lo diga yo, sino porque se lo dijo Andrés López, abogado de Felipe Moreno, en febrero. Sí, en febrero. Porque si se ponen a repasar la rueda de prensa que dio el cordobés en el NH Amistad se darán cuenta que lo que está haciendo ahora el presidente del Real Murcia es el papelón de su vida.

Según cuentan, a Felipe Moreno le están creciendo los enanos por deudas generadas por Agustín Ramos, deudas que vienen de fichajes y de despidos de futbolistas, sin embargo, nadie dice que esas deudas eran más que sabidas por el ahora presidente del Real Murcia. Y eran más que sabidas porque en febrero ya las reconoció Andrés López. Y las reconoció públicamente, aunque ya no lo recuerden.

Fue en aquella rueda de prensa del NH Amistad, en la que el abogado, haciendo de poli malo, explicaba que si Moreno no entraba al club, el club no podría ser inscrito en Primera RFEF al no cumplir los requisitos económicos de la Federación. Pero no quedó ahí la cosa. Andrés López siguió dando detalles, detalles que ahora tiran por tierra el novelón inventado este mes de junio por el máximo accionista.

Según contaba aquel día el letrado, que parecía conocerse mejor las cuentas que los propios directivos del Real Murcia, se necesitaban 660.000 euros para cuadrar el presupuesto previsto por Ramos. Y de dónde salía esa cantidad. También lo dijo. Porque el club había fichado gente en enero, y fichar significa despedir, y por ello «el presupuesto no lo cumple». «Hay que dedicar un dinero para cerrar la temporada y he calculado sobre los 660.000 euros», insistía, confirmando además que esa cifra sería abonada de los primeros cinco millones que iba a desembolsar Felipe.

Y por si quedaba alguna duda más, Andrés López diferenció entre una partida para cubrir pérdidas y otra para afrontar los gastos corrientes de marzo, abril, mayo y junio siempre que ellos entraran en el club. Una partida, esta última, que se elevaba a 800.000 euros y que también se cubriría con el dinero del cordobés. En total, 1,5 millones solo para cerrar el ejercicio 22-23.

Y si Andrés López sabía tantos datos aquel mes de febrero y lo tenía todo tan claro, por qué ahora aparece Felipe Moreno con su novela. Una novela en la que además de hacerse el sorprendido por las deudas también se disfraza de inquisidor, al más estilo Higinio Pérez, para insinuarle a Agustín Ramos que podrían tomar medias legales contra él.

¿Por qué?

Les prometo que me encantaría preguntárselo a Felipe Moreno, pero en dos meses Felipe Moreno no ha tenido tiempo para atender la petición de este diario para hacerle una entrevista, y como Felipe Moreno no está interesado en contestar preguntas fuera del guion que él mismo elabora, pues juguemos a imaginar.

A lo mejor a Felipe Moreno le pasa como a la madrasta de Blancanieves. A lo mejor es que cuando se levanta por las mañanas lo primero que hace es preguntarle al espejo quién es el mejor presidente del reino grana. Y a lo mejor, para su desgracia, el espejo le da la respuesta que no quiere. A lo mejor lo que le pasa a Felipe es que no soporta que Agustín Ramos siga teniendo tanta popularidad. Porque para el murcianismo Felipe es el que pone el dinero, pero para el murcianismo Ramos sigue siendo su presidente.

¿Y cómo cambiar eso? ¿Cómo conseguir que el espejo confirme a Moreno como el más querido del reino grana? ¿Cómo lograr que para los partidos de julio en Pinatar Arena Felipe ya sea aclamado y vitoreado como el mismísimo Víctor Gálvez? Muy sencillo. Por un lado poniendo en marcha la maquinaria de la propaganda y por otro sacando de sus casillas a Ramos para que él mismo se desacredite y ensucie su imagen.

Esto es lo que hizo el cordobés en la última reunión entre ambos, en la que, sin levantar la voz ni discutir, desquició al de Abarán hablándole de las deudas pendientes e insinuándole que si quería le podría demandar por su mala gestión. Y con apenas un pinchacito ya logró que el empresario murciano saltase por los aires, lanzara todo tipo de improperios y convirtiera la cita en un auténtico espectáculo.

Resultado: ya hay muchos aficionados que señalan a Agustín, cuando Agustín solo fue a pedir garantías de pago por unas acciones que permitieron a Felipe Moreno hacerse con el control del club sin desembolsar un euro y que, siendo tan desconfiados como el cordobés lo fue, no parece tener muchas ganas de pagar. Si es que algún día las paga. Como tampoco tiene prisa para resolver el conflicto judicial cuando solo tiene que ir al notario y poner encima de la mesa dos millones de euros de todos esos que decía que iba a poner. A lo mejor el problema no son las deudas, a lo mejor el problema es que desde fuera Felipe era generoso y ya desde dentro no lo es tanto.

Lo único que está claro es que Andrés López dijo que había 1.500.000 euros destinados para cerrar sin problemas la temporada. De ahí, que ahora no valgan las excusas ni los lloros, tampoco ir de víctima o de salvador. De ahí que al cordobés solo le quede pagar esto y todo lo que venga. ¿O qué pasa, que Felipe Moreno solo ha venido al Real Murcia a pavonearse, extender su cola y presumir de ser el dueño de una casa que ni siquiera ha sido capaz de empezar a pagar?