En el mismo escenario donde hace justo un año ganó su primera carrera en Moto2 y en medio de un debate sobre futuro, Pedro Acosta recuperó el pulso del Campeonato del Mundo con un triunfo incontestable en el circuito de Mugello, donde sólo en Moto3 no ha subido al podio en su carrera deportiva. Con una actuación impecable, sin errores, marcando un ritmo constante y beneficiado también por los incidentes de una primera vuelta frenética en los que no se vio implicado gracias a una salida sobresaliente, Acosta borró el error cometido en Le Mans -«me he sacado la espina que tenía clavada», dijo- para volver a demostrar a su máximo rival por el título, Tony Arbolino, que es el número 1 de la clase media, donde ya suma tres triunfos este año y seis en su vida.

Si en boxes no se habla otra cosa estos días que sobre el futuro de Acosta, donde hay defensores de su salto a MotoGP en 2024 y detractores que opinan que con 19 años es muy joven, el mazarronero habló en la pista desde los primeros entrenamientos hasta una carrera marcada por las precauciones que debieron tomar todos los pilotos para conservar los neumáticos. Con Aron Canet mermado por la dura caída que sufrió el sábado, Acosta aceleró cuando se puso el semáforo en verde para llegar a curva de final de recta de meta en primera posición, con San Lowes y Fernando Alonso pegados a su rueda. Y entonces comenzaron los acontecimientos por detrás. Es la ventaja que tienen los pilotos que hacen los deberes en los entrenamientos, que se libran de ellos. Caída de Fermín Aldeguer Primero se fue al suelo el murciano Fermín Aldeguer, quien tenía puestas muchas esperanzas en esta cita. En su caída, totalmente fortuita, el de La Ñora se llevó por delante a Jeremy Alcoba y Darryn Binder. «Ha sido una pena porque tenía muchas ganas de hacerlo bien aquí», dijo el del Team Boscoscuro. Poco después era Alonso quien se llevaba por delante al británico Sam Lowes, ganador en Jerez. El madrileño pagó su error con una vuelta larga que incluso tuvo que repetir tras cometer otro grave fallo. Acosta se quedó entonces solo liderando la carrera. Por detrás, Tony Arbolino, al que recortó cinco puntos en la clasificación del Mundial, se puso rápidamente en la segunda plaza pese a partir desde el décimo puesto en la parrilla de salida. Pero el piloto de Garbagnate Milanese, una localidad de 28.000 habitantes de Milán, ya no pudo dar caza al de Mazarrón, quien empezó a rodar una décima de segundo más rápido por vuelta. A Arbolino le costó dejar la rueda de Filip Salac, otro hecho que benefició claramente al murciano, que pese a haber recibido la confirmación durante el fin de semana de que KTM no le da una moto en MotoGP el próximo año, por lo que el próximo 30 de junio tendrá libertad total para negociar con cualquier otra escudería si finalmente opta por dar el salto a la categoría reina, mantuvo siempre la concentración. A ocho vueltas del final la renta de Acosta sobre Arbolino, que poco antes se había quedado solo, era ya de casi tres segundos. Sólo un error podía privar ya al piloto del Team Ajo de ganar por segundo año consecutivo en Mugello, un circuito que conoce ya como el jardín de su casa, donde también fue segundo en 2020 en la Red Bull Rookies Cup. El ritmo de Acosta fue constante, controlando bien los neumáticos para evitar sorpresas desagradables, amarrando así el tercer triunfo en la temporada por delante de Tony Arbolino y Jake Dixon, quien superó en la última vuelta a Aron Canet, quien pese a los fuertes dolores en su muñeca, logró concluir el Gran Premio de Italia en una meritoria cuarta posición. Quinto fue Celetinso Vietti. Y quien se quedó más cerca que en otras ocasiones de los puntos fue el sanjaviereño Borja Gómez, que logró la decimoséptima plaza. El Campeonato del Mundo se queda con Arbolino en la primera posición con 119 puntos, mientras que Acosta es segundo con 99 cuando ahora que llegan de forma consecutiva otros dos grandes premios, Alemania (18 de junio) y Holanda (25 de junio), antes del descanso veraniego. ‘Pizzas Acosta’, un guiño a Italia Después llegó el momento simpático del Gran Premio, durante la celebración de Pedro Acosta, cargada de originalidad. Aprovechando que estaba en Italia, hizo un guiño al país y a todos sus seguidores. En la vuelta de honor le entregaron la bandera del tiburón y una mochila. ¿Qué llevaba en la misma? La incógnita se resolvió cuando llegó al parque cerrado. Eran cajas de pizzas rotuladas con ‘Pizzas Acota’, que al llegar a boxes regaló a los componentes de su equipo y también a un mecánico de Tony Arbolino, al que no le debió hacer mucha gracia la broma porque la dejó enseguida sobre su moto. Acosta, en estado puro.