El UCAM Murcia no consigue encontrar puerta en el Cerro del Espino, y acaba el partido con empate en el marcador (0-0). Los universitarios se quedan a las puertas del ascenso, después de disputar un gran encuentro ante el conjunto madrileño. Los de Víctor Cea, no fueron muy agresivos durante el transcurso del encuentro, pero al final acabaron llegando mucho más a portería, que el filial rojiblanco. En el primer tiempo el Atlético de Madrid B, tuvo un par de oportunidades, pero no consiguieron materializar ninguna. En el segundo tiempo el UCAM Murcia siguió su camino, buscando un gol que les diese el ascenso. El conjunto local, anotó un gol desde un saque de esquina, pero el colegiado lo anuló por una falta de Kostis sobre Lara. El partido se marchó a la prórroga, y ahí el UCAM Murcia fue una bola de demolición contra el Atlético de Madrid B, acosando la portería defendida por Iturbe. Al final los de Víctor Cea, no consiguieron encontrar el gol y el colegiado pitó el final del partido, dándole el ascenso al conjunto madrileño, y los universitarios se quedan a las puertas.

El UCAM Murcia saltó al terreno de juego con una mentalidad ganadora, pero sin arriesgar mucho desde el comienzo, intentando evitar lo ocurrido en el partido de ida. Los universitarios querían ser equipo de 1ªRFEF, y sabían que estaban a tan solo un gol de conseguirlo. Los universitarios pese a tener controlado el encuentro, estaban llegando poco a la portería rival, mientras que su rival, el Atlético de Madrid B, era lo contrario, estaban lanzados al ataque, consiguiendo la primera gran acción del partido. Un centro de Javier Boñar, que fue al área, y Cala remató a bocajarro, y acabó marchándose por muy poco. Tras esa primera acción de peligro de los locales, los madrileños no cesaron y continuaron atacando la portería defendida por Pau Torres. Carlos Martín tuvo otra buena oportunidad de cabeza, tras un buen centro de Javier Boñar desde la derecha del campo. Los universitarios tuvieron suerte de que ese remate no vio portería. El conjunto de Víctor Cea también gozó de oportunidades, Pito Camacho tuvo en sus manos, el primero gol a favor de los universitarios. El delantero de la universidad católica, remató de cabeza un centro medido, pero se le marchó por fuera de la portería defendida por Iturbe. En el segundo tiempo, los universitarios salieron a morder, ya que no tenían mucho más tiempo, porque contaban con que no podían llegar a penaltis, ya que no había y ganaba el mejor clasificado que en este caso era el Atlético de Madrid B. Víctor Cea, que no paraba de dar órdenes desde la banda, confiaba plenamente en su plantilla. El Atlético de Madrid pudo haberse adelantado en el marcador gracias a un gol de Carlos, tras un saque de esquina, pero el colegiado lo anuló por una falta previa de Kostis sobre Pau Torres. El UCAM Murcia se llevó un susto cuando vieron ese balón dentro de la portería y pensaron que tenían, no solo que anotar un gol, sino que remontar el encuentro. Javi Moreno estuvo muy participativo en el ataque, siendo uno de los mejores del partido, buscando oportunidades desde la banda derecha y metiéndose hacia el centro, intentando conectarse con Pito Camacho, que ya lo consiguieron en el partido de ida, consiguiendo el gol universitario en ese partido. El Atlético de Madrid B, tuvo alguna oportunidad más, pero en los últimos minutos del partido, se dedicó a defender la ofensiva impuesta por los universitarios. El filial sabía que con ese resultado ellos ascendían a la siguiente categoría, por lo que con mantener el marcador como estaba lograban su objetivo. El encuentro tal y como se veía, se marchó al tiempo extra, y se jugó media hora más, en la que la segunda mitad de la prórroga, se basó en un asedio total por parte de los universitarios, con un Fran Lara muy protagonista en el ataque. El zaguero universitario recibió el balón dentro del área pequeña, pero a la hora de disparar, Iturbe ya estaba bien posicionado para atajar el remate. El encuentro se quedó en tablas y el Atlético de Madrid B, se proclamó como nuevo equipo de 1ªRFEF, el UCAM Murcia se quedó a las puertas de la siguiente categoría.