El murciano Máximo Quiles, de quince años de edad, logró en Mugello la segunda victoria de la temporada en la Red Bull Rookies Cup en una carrera frenética donde los diez primeros clasificados cruzaron la línea de meta separados por 749 milésimas de segundo. Después de sufrir una caída el día anterior en la primera carrera cuando luchaba por el triunfo, Quiles superó a Ángel Piqueras, ya campeón de esta edición, y el italiano Guido Pini, mientras que el otro murciano en la categoría, Álvaro Carpe, se tuvo que conformar en esta ocasión con una octava plaza.

«Empujé mucho durante toda la carrera. Durante la primera mitad vi que había mucha gente, pensé que debería intentar romper el grupo porque tenía confianza en que era rápido. Luego vi que eran solo 8 o así, mucho mejor», explicó el ganador en Mugello, quien añadió que «en las últimas tres o cuatro vueltas fui primero la mayor parte del tiempo porque me encontraba cómodo. En la última vuelta me adelantaron varios y me encontraba tercero, pero no quería estar ahí. Después adelanté a Piqueras, luego fui por la cabeza y en el último sector cerré todos los huecos, no le di a nadie la oportunidad de pasarme», explicó.

Quiles es segundo en el campeonato con 90 puntos tras dos victorias y un tercer puesto como mejores resultados. Aventaja en tres a Alberto Ferrández y a Álvaro Carpe. Con Piqueras ya a una distancia insalvable, estos tres pilotos lucharán por el subcampeonato en las seis carreras que restan.