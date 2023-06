El Jimbee Cartagena anunció ayer la salida de otro de sus emblemas de los últimos años como es el portero y capitán Raúl Jerez. El mazarronero no jugará en el cuadro melonero la siguiente temporada después de no renovar y deja tras de sí una etapa brillante en la que logró poner al club en la máxima categoría y mantenerlo en sucesivas campañas. Nueve temporadas y más de 180 partidos con el conjunto rojiblanco son los números que firma el portero, que se ha despedido de la afición con un emotivo video.

«Cuando llegan momentos así, es bueno retroceder en el tiempo y saber de donde venimos», narra el futbolista. «La Bombonera me recibió en 2014 y desde entonces sólo puedo estar agradecido por tanto apoyo. Siempre me he sentido muy querido en Cartagena y eso es algo que nunca podré olvidar», expresa. También ha tenido un mensaje para su familia. «Mucha gente me ha visto crecer como jugador y como persona, en especial, mi familia, que siempre me ha acompañado y apoyado en esta aventura». Por último, Jerez repasa su camino en el Jimbee con los mejores momentos y los peores a través de imágenes de partidos, sobre los que comenta que se lleva «un gran aprendizaje» que le ha «ayudado a ser mejor».

Raúl se marcha con tres copas Presidente en su palmarés, además de las brillantes actuaciones que no han obtenido un trofeo de premio, como el ascenso a Primera División o el acceso a la primera final de la historia del club esta última temporada con él como protagonista.