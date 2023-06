Tal y como estaba previsto, en la tarde del miércoles se llevó a cabo a la Asamblea de socios del Lorca Deportiva la cual sirvió para que el grupo inversor que ha comprado la entidad lorquina a Hugo Issa, tomara posesión de todos los cargos. La empresa Own a Team, liderada por el mexicano Jacques Passy es la propietaria del inquilino del estadio Artés Carrasco. Passy anunció la composición de su junta directiva, ya que él mismo ejercerá de presidente. Será el quinto mandatario desde que este Lorca se fundó en 2012.

Passy expuso algunos puntos de su nuevo proyecto. «Nos hemos fijado estar en el fútbol profesional en siete años, por ello le denominamos, ‘Lorca Deportiva, objetivo 2030’. Es un objetivo muy agresivo lograr tres ascensos en siete años. Somos ganadores y vamos a trabajar para ello. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Respeto y trabajo. Vamos a dejar que los hechos hablen. Es nuestra primera inversión en Europa. Nuestro lema es, ‘el futuro es nuestro’.

“El primer año seré yo el presidente, pero la idea es que gente de Lorca se integre con nosotros. La forma de trabajar de este club va a ser muy distinta a la que están acostumbrados», continuaba, detallando que «somos un grupo muy apasionado. Gracias a David Navarro nos interesamos en el Lorca Deportiva hace un año y medio. Lo fácil es ir a comprar equipos que ya están en una posición importante, pero hacerlo con el Lorca Deportiva nos apasionó. Empezar en la quinta categoría del fútbol español es un reto. Por ciudad, por instalaciones, por historia, todos los inversores que somos socios, nos enamoramos de este proyecto».

La directiva la conforman socios de Own a Team, como Juan Manuel López, Fabian Ramírez y Nathan Goldberg. David Navarro, Peki, será el hombre fuerte del club en Lorca, y hará la función de director deportivo. El propio Navarro anunció la renovación de, «si no hay nada raro, Moha, Dani Bermejo, Mario Aznar, Albert, David Alvarez, Fresneda y Juande!. Peki también comentó que, «si no pasa nada, Jorge Perona será el entrenador».

Sobre el veinte de junio está previsto que salga la campaña de abonados.