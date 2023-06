Dijo Felipe Moreno en la presentación de Javier Recio como director deportivo del Real Murcia que el madrileño tendría «plenos poderes». Sin embargo, el ex del Mallorca apenas ha necesitado unos días para comprobar que trabajar en Nueva Condomina y tener plenos poderes pocas veces va de la mano. Y es que en la elección del entrenador, Recio ya está sufriendo las injerencias del consejo de administración, y eso que el club grana está estrenando nueva etapa tras la salida de Agustín Ramos y la llegada de Felipe Moreno. Pues, si al de Abarán se le cuestionó en muchas ocasiones por entrometerse en decisiones deportivas, algo también muy típico tanto en la época del KBusiness como en la de PARMU, las cosas no parece que vayan a ser muy diferentes ya con el cordobés como dueño y presidente del Real Murcia.

Habrá que ver quién es el elegido finalmente para sentarse en el banquillo murcianista en la temporada 2023-2024, sin embargo, en estos días de casting, como los denominó el propio Recio, el director deportivo del Real Murcia está teniendo que lidiar con la presión del consejo de administración, que intenta imponer a su entrenador por encima de cualquier opinión del responsable de esa decisión.

José Miguel Almagro, Pedreño e incluso Mariano Sánchez están avalando la contratación del exalbinegro

Y el entrenador del consejo de administración no es otro que Juan Ignacio Martínez. No solo es el favorito sobre el papel de Felipe Moreno, sino que el alicantino también tiene los apoyos de José Miguel Almagro y Antonio Pedreño, los dos consejeros granas más cercanos al área deportiva. Pero no queda ahí la cosa. Porque incluso personas de mucha confianza del presidente murcianista, como el exalbinegro Mariano Sánchez, están haciendo fuerza para ‘enchufar’ al extécnico del FC Cartagena en el banquillo de Nueva Condomina.

Ni las altas pretensiones económicas que tiene el alicantino han sido un obstáculo para que los consejeros sigan insistiendo en colocarle como el favorito a dirigir el proyecto grana en la 23-24. Y mientras que el órgano de gobierno del Real Murcia vuelve a las andadas, entrometiéndose en las tareas del director deportivo, Javier Recio intenta lidiar como puede con la situación, valorando otras opciones que se ajustan a la idea que él tiene para el banquillo grana y de la que apenas se conocen los detalles que el madrileño dijo en rueda de prensa.

Esperando al presidente

Se espera que la semana que viene, coincidiendo con el regreso de Felipe Moreno a Murcia tras unos días de descanso fuera de España, se resuelva la incógnita y se anuncie el nombre del que será el nuevo entrenador del Real Murcia, sin embargo, no es descartable que la decisión se alargue un poco más, y es que en estos días todavía no estaban demasiado claras las cosas en Nueva Condomina. A eso se une que Recio, tal y como señaló en la rueda de prensa de su presentación, no quiere precipitarse al considerar que la elección del técnico «es vital».

Si finalmente el elegido es Juan Ignacio Martínez se viviría una situación parecida a la del verano de 2019, cuando los granas, pese a que Julio Algar encabezaba la dirección deportiva, contrataron a Adrián Hernández primando la opinión del consejo de administración controlado por Francisco Tornel sobre la del responsable técnico.

Esa intromisión no pudo ser más perjudicial para el club murcianista, que durante una temporada y media vivió una guerra interna por la mala relación entre Algar y Hernández, llegando incluso a dividir a los dirigentes en dos bandos totalmente enfrentados.